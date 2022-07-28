https://ria.ru/20220728/barclay-1805563218.html

Умер голливудский актер Джеред Барклай

Умер голливудский актер Джеред Барклай - РИА Новости, 28.07.2022

Умер голливудский актер Джеред Барклай

От лейкимии скончался американский актер Джеред Барклай. Ему был 91 год. Об этом пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:08

2022-07-28T14:08

2022-07-28T14:08

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. От лейкимии скончался американский актер Джеред Барклай. Ему был 91 год. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Карьера Барклая началась в 1934 году. Ему тогда было три года. Он выступал в водевилях с Джуди Гарланд, Ширли Темпл и Сэмми Дэвисом-младшим. В шесть лет стал радиоактером, а в 12 — путешествовал с цирком Клайда Битти. Когда ему было 14 лет он дебютировал в театре. Барклай снимался в сериале "Альфред Хичкок представляет", озвучил героя в "Смурфиках" и воплотил образ Цереброса в "Трансформерах".

https://ria.ru/20220728/cribbins-1805541336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, голливуд, альфред хичкок