15:52 28.07.2022 (обновлено: 16:48 28.07.2022)
Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре
WP: американская экономика "поскользнулась на банане" и катится к рецессии
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американские власти отказались признавать очевидные провалы в своей экономике и продолжают настаивать на ее "отрицательном росте", однако многие жители страны уже чувствуют себя обманутыми, пишет автор статьи для The Washington Post Чарльз Лейн.
Он напомнил, что в США наблюдается слишком много признаков экономического кризиса. "Данные Министерства торговли, опубликованные в четверг, вполне могут подтвердить, что ВВП сокращается второй квартал подряд. На фоне этого Белый дом опубликовал заявление, в котором отметил, что в часто цитируемом практическом правиле, согласно которому спад в течение двух кварталов определяет рецессию, нет ничего "официально" утвержденного", — пояснил Лейн.
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Подобная ситуация напомнила ему о том, как понятия "рецессия" и "депрессия" избегала администрация президента Картера.
"В 1978 году Альфред Кан — экономист Корнельского университета, ответственный за усилия президента Джимми Картера по борьбе с инфляцией — сказал, что неспособность взять под контроль стремительно растущие цены может привести к "глубокой, глубокой депрессии". Помощники Картера, обеспокоенные возможными политическими последствиями, дали ему указание никогда больше не произносить это слово. <...> На следующей встрече с репортерами Кан язвительно сказал, что нация находится в "опасности перспективы худшего банана за 45 лет", — рассказал автор материала.
Инфляция снова угрожает американскому политическому строю, а в распоряжении нынешнего главы Белого дома не столь много эффективных инструментов, как у Картера. "Как и предсказывал Кан, чтобы подавить инфляцию, потребовался резкий — как бы это сказать? — спад, спровоцированный повышением процентных ставок Федеральной резервной системой и отмеченный безработицей, пик которой пришелся на 1982 год и составил 10,8 процента. Подобная кампания по повышению ставок ФРС, начавшаяся в марте, стала причиной того, что многие сейчас беспокоятся о риске "банана", — заявил Лейн.
Он припомнил ситуацию на рынке молочных смесей, который до сих пор переживает серьезный дефицит: именно государственная политика сделала цепочку поставок уязвимой после остановки крупнейшего в США завода Abbott Laboratories, считает автор статьи. "Сложные законы, разработанные для того, чтобы помочь штатам получить больше молочных смесей на федеральные гранты, привели к непреднамеренным обратным последствиям: возникновению монополий на уровне штата для определенных компаний и практически непроходимых барьеров для потенциально инновационных новых производителей. Справедливо сказать, что от такой политики Фред Кан бы рехнулся", — подытожил обозреватель.
Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Министерства торговли, ВВП страны во втором квартале этого года, по предварительной оценке, неожиданно опустился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост экономики — на 0,5 процента в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд — после снижения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале.