Рейтинг@Mail.ru
Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/banan-1805620726.html
Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре
Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре - РИА Новости, 28.07.2022
Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре
Американские власти отказались признавать очевидные провалы в своей экономике и продолжают настаивать на ее "отрицательном росте", однако многие жители страны... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:52
2022-07-28T16:48
цены на нефть
сша
федеральная резервная система сша
abbott laboratories
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американские власти отказались признавать очевидные провалы в своей экономике и продолжают настаивать на ее "отрицательном росте", однако многие жители страны уже чувствуют себя обманутыми, пишет автор статьи для The Washington Post Чарльз Лейн.Он напомнил, что в США наблюдается слишком много признаков экономического кризиса. "Данные Министерства торговли, опубликованные в четверг, вполне могут подтвердить, что ВВП сокращается второй квартал подряд. На фоне этого Белый дом опубликовал заявление, в котором отметил, что в часто цитируемом практическом правиле, согласно которому спад в течение двух кварталов определяет рецессию, нет ничего "официально" утвержденного", — пояснил Лейн.Подобная ситуация напомнила ему о том, как понятия "рецессия" и "депрессия" избегала администрация президента Картера. Инфляция снова угрожает американскому политическому строю, а в распоряжении нынешнего главы Белого дома не столь много эффективных инструментов, как у Картера. "Как и предсказывал Кан, чтобы подавить инфляцию, потребовался резкий — как бы это сказать? — спад, спровоцированный повышением процентных ставок Федеральной резервной системой и отмеченный безработицей, пик которой пришелся на 1982 год и составил 10,8 процента. Подобная кампания по повышению ставок ФРС, начавшаяся в марте, стала причиной того, что многие сейчас беспокоятся о риске "банана", — заявил Лейн.Он припомнил ситуацию на рынке молочных смесей, который до сих пор переживает серьезный дефицит: именно государственная политика сделала цепочку поставок уязвимой после остановки крупнейшего в США завода Abbott Laboratories, считает автор статьи. "Сложные законы, разработанные для того, чтобы помочь штатам получить больше молочных смесей на федеральные гранты, привели к непреднамеренным обратным последствиям: возникновению монополий на уровне штата для определенных компаний и практически непроходимых барьеров для потенциально инновационных новых производителей. Справедливо сказать, что от такой политики Фред Кан бы рехнулся", — подытожил обозреватель.Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Министерства торговли, ВВП страны во втором квартале этого года, по предварительной оценке, неожиданно опустился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост экономики — на 0,5 процента в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд — после снижения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале.
https://ria.ru/20220726/retsessiya-1804914558.html
https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801856610.html
https://ria.ru/20220724/minfin-1804680710.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша, abbott laboratories, в мире
15:52 28.07.2022 (обновлено: 16:48 28.07.2022)
 
Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре

WP: американская экономика "поскользнулась на банане" и катится к рецессии

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американские власти отказались признавать очевидные провалы в своей экономике и продолжают настаивать на ее "отрицательном росте", однако многие жители страны уже чувствуют себя обманутыми, пишет автор статьи для The Washington Post Чарльз Лейн.
Он напомнил, что в США наблюдается слишком много признаков экономического кризиса. "Данные Министерства торговли, опубликованные в четверг, вполне могут подтвердить, что ВВП сокращается второй квартал подряд. На фоне этого Белый дом опубликовал заявление, в котором отметил, что в часто цитируемом практическом правиле, согласно которому спад в течение двух кварталов определяет рецессию, нет ничего "официально" утвержденного", — пояснил Лейн.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 00:00
Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию
Подобная ситуация напомнила ему о том, как понятия "рецессия" и "депрессия" избегала администрация президента Картера.

"В 1978 году Альфред Кан — экономист Корнельского университета, ответственный за усилия президента Джимми Картера по борьбе с инфляцией — сказал, что неспособность взять под контроль стремительно растущие цены может привести к "глубокой, глубокой депрессии". Помощники Картера, обеспокоенные возможными политическими последствиями, дали ему указание никогда больше не произносить это слово. <...> На следующей встрече с репортерами Кан язвительно сказал, что нация находится в "опасности перспективы худшего банана за 45 лет", — рассказал автор материала.

Инфляция снова угрожает американскому политическому строю, а в распоряжении нынешнего главы Белого дома не столь много эффективных инструментов, как у Картера. "Как и предсказывал Кан, чтобы подавить инфляцию, потребовался резкий — как бы это сказать? — спад, спровоцированный повышением процентных ставок Федеральной резервной системой и отмеченный безработицей, пик которой пришелся на 1982 год и составил 10,8 процента. Подобная кампания по повышению ставок ФРС, начавшаяся в марте, стала причиной того, что многие сейчас беспокоятся о риске "банана", — заявил Лейн.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 09:04
Американский инвестор предсказал рецессию мировой экономики
Он припомнил ситуацию на рынке молочных смесей, который до сих пор переживает серьезный дефицит: именно государственная политика сделала цепочку поставок уязвимой после остановки крупнейшего в США завода Abbott Laboratories, считает автор статьи. "Сложные законы, разработанные для того, чтобы помочь штатам получить больше молочных смесей на федеральные гранты, привели к непреднамеренным обратным последствиям: возникновению монополий на уровне штата для определенных компаний и практически непроходимых барьеров для потенциально инновационных новых производителей. Справедливо сказать, что от такой политики Фред Кан бы рехнулся", — подытожил обозреватель.
Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Министерства торговли, ВВП страны во втором квартале этого года, по предварительной оценке, неожиданно опустился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост экономики — на 0,5 процента в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд — после снижения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале.
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 23:20
Главу Минфина США сочли некомпетентной из-за слов о "замедлении экономики"
 
Цены на нефтьСШАФедеральная резервная система СШАAbbott LaboratoriesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала