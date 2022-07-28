https://ria.ru/20220728/banan-1805620726.html

Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре

Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре - РИА Новости, 28.07.2022

Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре

Американские власти отказались признавать очевидные провалы в своей экономике и продолжают настаивать на ее "отрицательном росте", однако многие жители страны... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:52

2022-07-28T15:52

2022-07-28T16:48

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американские власти отказались признавать очевидные провалы в своей экономике и продолжают настаивать на ее "отрицательном росте", однако многие жители страны уже чувствуют себя обманутыми, пишет автор статьи для The Washington Post Чарльз Лейн.Он напомнил, что в США наблюдается слишком много признаков экономического кризиса. "Данные Министерства торговли, опубликованные в четверг, вполне могут подтвердить, что ВВП сокращается второй квартал подряд. На фоне этого Белый дом опубликовал заявление, в котором отметил, что в часто цитируемом практическом правиле, согласно которому спад в течение двух кварталов определяет рецессию, нет ничего "официально" утвержденного", — пояснил Лейн.Подобная ситуация напомнила ему о том, как понятия "рецессия" и "депрессия" избегала администрация президента Картера. Инфляция снова угрожает американскому политическому строю, а в распоряжении нынешнего главы Белого дома не столь много эффективных инструментов, как у Картера. "Как и предсказывал Кан, чтобы подавить инфляцию, потребовался резкий — как бы это сказать? — спад, спровоцированный повышением процентных ставок Федеральной резервной системой и отмеченный безработицей, пик которой пришелся на 1982 год и составил 10,8 процента. Подобная кампания по повышению ставок ФРС, начавшаяся в марте, стала причиной того, что многие сейчас беспокоятся о риске "банана", — заявил Лейн.Он припомнил ситуацию на рынке молочных смесей, который до сих пор переживает серьезный дефицит: именно государственная политика сделала цепочку поставок уязвимой после остановки крупнейшего в США завода Abbott Laboratories, считает автор статьи. "Сложные законы, разработанные для того, чтобы помочь штатам получить больше молочных смесей на федеральные гранты, привели к непреднамеренным обратным последствиям: возникновению монополий на уровне штата для определенных компаний и практически непроходимых барьеров для потенциально инновационных новых производителей. Справедливо сказать, что от такой политики Фред Кан бы рехнулся", — подытожил обозреватель.Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Министерства торговли, ВВП страны во втором квартале этого года, по предварительной оценке, неожиданно опустился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост экономики — на 0,5 процента в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд — после снижения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале.

https://ria.ru/20220726/retsessiya-1804914558.html

https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801856610.html

https://ria.ru/20220724/minfin-1804680710.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша, abbott laboratories, в мире