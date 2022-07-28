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Метеоролог пообещал теплый август в европейской части России - РИА Новости, 28.07.2022
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Метеоролог пообещал теплый август в европейской части России
Метеоролог пообещал теплый август в европейской части России - РИА Новости, 28.07.2022
Метеоролог пообещал теплый август в европейской части России
Погода в августе на европейской части России будет теплой, на 1-2 градуса выше нормы, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:17
2022-07-28T15:17
общество
погода
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Погода в августе на европейской части России будет теплой, на 1-2 градуса выше нормы, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов на пресс-конференции."Европейская территория встретит и проводит август в тепле. На 1-2 градуса выше нормы, собственно, такими у нас были и июнь, и июль", - сказал Шувалов.По его словам, количество осадков в августе ожидается в пределах нормы."Я бы подытожил двумя простыми словами – лето продолжится", - резюмировал Шувалов.
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общество, погода, россия
15:17 28.07.2022
 
Метеоролог пообещал теплый август в европейской части России

Метеоролог Шувалов заявил, что август в европейской части России будет теплым

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Погода в августе на европейской части России будет теплой, на 1-2 градуса выше нормы, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов на пресс-конференции.
"Европейская территория встретит и проводит август в тепле. На 1-2 градуса выше нормы, собственно, такими у нас были и июнь, и июль", - сказал Шувалов.
По его словам, количество осадков в августе ожидается в пределах нормы.
"Я бы подытожил двумя простыми словами – лето продолжится", - резюмировал Шувалов.
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