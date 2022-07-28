https://ria.ru/20220728/avgust-1805601996.html

Метеоролог пообещал теплый август в европейской части России

Метеоролог пообещал теплый август в европейской части России - РИА Новости, 28.07.2022

Метеоролог пообещал теплый август в европейской части России

Погода в августе на европейской части России будет теплой, на 1-2 градуса выше нормы, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:17

2022-07-28T15:17

2022-07-28T15:17

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погода

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Погода в августе на европейской части России будет теплой, на 1-2 градуса выше нормы, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов на пресс-конференции."Европейская территория встретит и проводит август в тепле. На 1-2 градуса выше нормы, собственно, такими у нас были и июнь, и июль", - сказал Шувалов.По его словам, количество осадков в августе ожидается в пределах нормы."Я бы подытожил двумя простыми словами – лето продолжится", - резюмировал Шувалов.

https://ria.ru/20220728/moskva-1805598433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, погода, россия