https://ria.ru/20220728/alyaska-1805472422.html

СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой

СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой - РИА Новости, 28.07.2022

СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой

Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой, передает местная телестанция KTOO со ссылкой... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T02:06

2022-07-28T02:06

2022-07-28T05:23

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой, передает местная телестанция KTOO со ссылкой на полицию американского штата.Погибших нашел наряд полиции, приехавший по вызову в городе Фэрбэнкс.После этого подросток покончил с собой.Полицейские нашли еще трех живых детей. Их родителей в момент трагедии в доме не было.

https://ria.ru/20220705/zaderzhanie-1800243221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша