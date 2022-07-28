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СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой - РИА Новости, 28.07.2022
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СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой
СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой - РИА Новости, 28.07.2022
СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой
Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой, передает местная телестанция KTOO со ссылкой... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:06
2022-07-28T05:23
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой, передает местная телестанция KTOO со ссылкой на полицию американского штата.Погибших нашел наряд полиции, приехавший по вызову в городе Фэрбэнкс.После этого подросток покончил с собой.Полицейские нашли еще трех живых детей. Их родителей в момент трагедии в доме не было.
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сша
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в мире, сша
02:06 28.07.2022 (обновлено: 05:23 28.07.2022)
 
СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой

KTOO: на Аляске 15-летний подросток застрелил трех детей и покончил с собой

© AP Photo / Becky BohrerПолиция, Аляска
Полиция, Аляска - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Becky Bohrer
Полиция, Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой, передает местная телестанция KTOO со ссылкой на полицию американского штата.
Погибших нашел наряд полиции, приехавший по вызову в городе Фэрбэнкс.
"Расследование установило, что один из погибших, 15-летний мальчик, застрелил трех братьев или сестер..." - сказано в сообщении.
После этого подросток покончил с собой.
Полицейские нашли еще трех живых детей. Их родителей в момент трагедии в доме не было.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 04:21
Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде
 
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