https://ria.ru/20220728/alyaska-1805472422.html
СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой
СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой - РИА Новости, 28.07.2022
СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой
Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой, передает местная телестанция KTOO со ссылкой... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:06
2022-07-28T02:06
2022-07-28T05:23
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой, передает местная телестанция KTOO со ссылкой на полицию американского штата.Погибших нашел наряд полиции, приехавший по вызову в городе Фэрбэнкс.После этого подросток покончил с собой.Полицейские нашли еще трех живых детей. Их родителей в момент трагедии в доме не было.
https://ria.ru/20220705/zaderzhanie-1800243221.html
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
02:06 28.07.2022 (обновлено: 05:23 28.07.2022)
СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой
KTOO: на Аляске 15-летний подросток застрелил трех детей и покончил с собой