https://ria.ru/20220728/agenty-1805474565.html

Источник: выявлена группа украинских агентов, наводивших удары по Херсону

Источник: выявлена группа украинских агентов, наводивших удары по Херсону - РИА Новости, 28.07.2022

Источник: выявлена группа украинских агентов, наводивших удары по Херсону

Российские силовики выявили группу украинских агентов, корректировавших артиллерийские удары по Херсону, сообщил РИА Новости сотрудник одной из силовых... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T04:04

2022-07-28T04:04

2022-07-28T09:10

в мире

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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ХЕРСОН, 28 июл — РИА Новости. Российские силовики выявили группу украинских агентов, корректировавших артиллерийские удары по Херсону, сообщил РИА Новости сотрудник одной из силовых структур.По его словам, Тикунов с началом российской спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, в котором все желающие могли сообщать о дислокации российских военных в Херсонской области. Как сообщил задержанный, в начале апреля он приехал в Херсон к матери с братом из села, где жил с отцом. "Я увидел, что стоит военная техника, БТР, камаз, и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село", — сказал Тикунов, кадры видеозаписи с признанием которого имеются в распоряжении РИА Новости.Вскоре Тикунову, по его словам, позвонила некая женщина, которая просила подобные видео впредь отправлять ей. Тот согласился и впоследствии снял несколько блокпостов, где российские военные раздавали гуманитарную помощь."Помимо блокпостов, я еще снимал обычную, повседневную жизнь Херсона. Снимал мирных жителей, как они гуляют по улицам, по паркам, и все это видео скидывал в Instagram*", — признался молодой человек.Он добавил, что снимал не только военных и технику, но и здания, на которых установлены российские флаги."Управление полиции особенно. Также снимал билборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда", — продолжил Тикунов. Как пояснил сотрудник российских силовых структур, женщина, позвонившая Тикунову и назвавшаяся Любой, на самом деле Валерия Андреевна Маслова, ранее служившая в украинской 11-й бригаде армейской авиации "Херсон"."Оттуда она была переведена на должность оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой Российской Федерацией", — рассказал собеседник агентства.Так, Маслова представилась Тикунову сотрудницей Службы безопасности Украины и перевела ему 550 гривен (в апреле — около 1,4 тысячи рублей) за предоставленную информацию. "Люба" передала Тикунову еще один мобильный номер, на который тот трижды пересылал координаты позиций российских военных."После каждого раза "Люба" также совершала денежные переводы Тикунову в различных суммах", — отметил российский силовик.Кроме того, Маслова дала Тикунову контакт своего помощника по имени Дмитрий, который находился в Херсоне и мог оказать корректировщику помощь в любых вопросах. После этого всю информацию задержанный отправлял Дмитрию в Telegram."Впоследствии Дмитрий несколько раз выходил на связь с Тикуновым, благодарил его за проделанную работу и просил предоставлять как можно больше информации о деятельности и дислокации Вооруженных сил России", — сказал собеседник агентства.Информация от Тикунова после перепроверки СБУ и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины предавалась украинским военным для нанесения точечных ракетных ударов по скоплениям техники и личного состава российских войск."Сама же Маслова приблизительно в конце мая нынешнего года вместе с мужем, майором Черкасским Александром Александровичем, военнослужащим 320-го отдельного вертолетного полка (в/ч А1604), и дочкой в срочном порядке сбежали из Херсона в Одессу, где и находятся в настоящее время", — сообщил силовик.В ходе проверки было установлено, что Тикунов ранее служил в украинском батальоне "Донбасс". Помимо фото- и видеотехники при обыске у него нашли дрон для "точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных", заключил собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220727/rosgvardiya-1805383379.html

https://ria.ru/20220601/khakery-1792237134.html

https://ria.ru/20220727/kherson-1805345628.html

https://ria.ru/20220727/rosgvardiya-1805383379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, херсонская область