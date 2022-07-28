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Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/aes-1805521294.html
Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС
Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.07.2022
Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС
Украинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:50
2022-07-28T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 июл — РИА Новости. Украинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара."Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", — сказал он.Ранее украинские войска неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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украина
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в мире, запорожская аэс, украина, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:50 28.07.2022 (обновлено: 12:55 28.07.2022)
 
Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС

Власти Энергодара заявили об атаке дронами ВСУ дома, где живут сотрудники Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 июл — РИА Новости. Украинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара.
"Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", — сказал он.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
Ранее украинские войска неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
Дым от взрыва в Энергодаре
17 июля, 10:22Специальная военная операция на Украине
В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраинаЗапорожская областьЭнергодарВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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