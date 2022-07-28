11:50 28.07.2022 (обновлено: 12:55 28.07.2022)
Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС
Власти Энергодара заявили об атаке дронами ВСУ дома, где живут сотрудники Запорожской АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 июл — РИА Новости. Украинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара.
"Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", — сказал он.
21 июля, 08:00Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
Ранее украинские войска неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.