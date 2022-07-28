https://ria.ru/20220728/aes-1805521294.html

Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС

Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.07.2022

Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС

Украинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:50

2022-07-28T11:50

2022-07-28T12:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 июл — РИА Новости. Украинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара."Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", — сказал он.Ранее украинские войска неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220717/energodar-1803012541.html

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запорожская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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