https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html

Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России

Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России - РИА Новости, 27.07.2022

Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России

Аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, в Россию не придет, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:41

2022-07-27T03:41

2022-07-27T12:08

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, в Россию не придет, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.В ряде европейских стран в последнее время установился аномальный зной: так, на прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до 40 градусов, по предварительным данным, побив исторический рекорд. Высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.Метеоролог между тем исключил риск прихода аномальной жары на территорию России."Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз", — добавил собеседник агентства. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.

https://ria.ru/20220724/italiya-1804621316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, европа, общество