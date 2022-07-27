03:41 27.07.2022 (обновлено: 12:08 27.07.2022)
Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России
Метеоролог Шувалов заявил, что аномальная жара из Европы обойдет Россию стороной
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, в Россию не придет, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В ряде европейских стран в последнее время установился аномальный зной: так, на прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до 40 градусов, по предварительным данным, побив исторический рекорд. Высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.
Метеоролог между тем исключил риск прихода аномальной жары на территорию России.
"Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз", — добавил собеседник агентства. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.
24 июля, 14:02Итальянские аграрии оценили возможные потери из-за жары