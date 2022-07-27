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Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России - РИА Новости, 27.07.2022
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Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России
Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России - РИА Новости, 27.07.2022
Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России
Аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, в Россию не придет, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:41
2022-07-27T12:08
россия
европа
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, в Россию не придет, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.В ряде европейских стран в последнее время установился аномальный зной: так, на прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до 40 градусов, по предварительным данным, побив исторический рекорд. Высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.Метеоролог между тем исключил риск прихода аномальной жары на территорию России."Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз", — добавил собеседник агентства. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.
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россия, европа, общество
03:41 27.07.2022 (обновлено: 12:08 27.07.2022)
 
Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России

Метеоролог Шувалов заявил, что аномальная жара из Европы обойдет Россию стороной

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, в Россию не придет, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В ряде европейских стран в последнее время установился аномальный зной: так, на прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до 40 градусов, по предварительным данным, побив исторический рекорд. Высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.
Метеоролог между тем исключил риск прихода аномальной жары на территорию России.

"Нет, она (жара. — Прим. ред.) выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы, — Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, которого мы пока не ожидаем", — сказал РИА Новости Шувалов.

"Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз", — добавил собеседник агентства. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.
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