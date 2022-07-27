https://ria.ru/20220727/zerno-1805445325.html
Турция и Украина обсудили начало отгрузки судна с зерном на текущей неделе
Турция и Украина обсудили начало отгрузки судна с зерном на текущей неделе - РИА Новости, 27.07.2022
Турция и Украина обсудили начало отгрузки судна с зерном на текущей неделе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым обсудил начало отгрузки... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:10
2022-07-27T21:10
2022-07-27T21:12
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым обсудил начало отгрузки судна с зерном в Черном море на текущей неделе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. На встрече стороны выразили удовлетворение официальным открытием в среду Совместного координационного центра. Стороны обсудили подготовку к началу отгрузки судна с зерном на текущей неделе. Состоялся обмен мнениями о продолжении взаимной поддержки и координации в рамках отгрузки", -сообщило турецкое военное ведомство.
https://ria.ru/20220726/turtsiya-1804932941.html
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экономика, украина, турция, оон, хулуси акар, черное море, россия, в мире
21:10 27.07.2022 (обновлено: 21:12 27.07.2022)
Турция и Украина обсудили начало отгрузки судна с зерном на текущей неделе
Турция и Украина обсудили начало отгрузки судна с зерном в Черном море на текущей неделе