https://ria.ru/20220727/zemlya-1805280742.html

ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать землю

ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать землю - РИА Новости, 27.07.2022

ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать землю

Думская фракция ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести запрет на приобретение земельных участков для иностранных граждан и юрлиц из... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:04

2022-07-27T12:04

2022-07-27T12:35

политика

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россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Думская фракция ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести запрет на приобретение земельных участков для иностранных граждан и юрлиц из недружественных стран, совершивших в отношении РФ недружественные действия, текст законопроекта и пояснительные материалы имеются в распоряжении РИА Новости."Законопроект предлагает ввести запрет на приобретение права собственности на земельные участки для иностранных граждан и юридических лиц недружественных стран, совершивших в отношении Российской Федерации, российских юридических или физических лиц недружественные действия", - уточняется в пояснительных материалах к проекту. Кроме того, либерал-демократы предлагают наделить кабмин правом ограничивать оборот земли, находящейся в собственности иностранных граждан и юрлиц из недружественных стран. Поправки вносятся в статью 15 Земельного кодекса в РФ. Для вышеуказанных категорий лиц, в том числе, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, предлагается исключить право на заключение сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на земельные участки в РФ. Как отмечают авторы, поправки разработаны в "целях защиты национальных интересов" РФ.Как уточнили в ЛДПР, законопроект уже направлен на получение заключения правительства, после чего будет внесен в Госдуму.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, госдума рф, санкции в отношении россии, россия