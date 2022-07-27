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ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать землю - РИА Новости, 27.07.2022
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ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать землю
ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать землю - РИА Новости, 27.07.2022
ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать землю
Думская фракция ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести запрет на приобретение земельных участков для иностранных граждан и юрлиц из... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:04
2022-07-27T12:35
политика
лдпр
госдума рф
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Думская фракция ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести запрет на приобретение земельных участков для иностранных граждан и юрлиц из недружественных стран, совершивших в отношении РФ недружественные действия, текст законопроекта и пояснительные материалы имеются в распоряжении РИА Новости."Законопроект предлагает ввести запрет на приобретение права собственности на земельные участки для иностранных граждан и юридических лиц недружественных стран, совершивших в отношении Российской Федерации, российских юридических или физических лиц недружественные действия", - уточняется в пояснительных материалах к проекту. Кроме того, либерал-демократы предлагают наделить кабмин правом ограничивать оборот земли, находящейся в собственности иностранных граждан и юрлиц из недружественных стран. Поправки вносятся в статью 15 Земельного кодекса в РФ. Для вышеуказанных категорий лиц, в том числе, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, предлагается исключить право на заключение сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на земельные участки в РФ. Как отмечают авторы, поправки разработаны в "целях защиты национальных интересов" РФ.Как уточнили в ЛДПР, законопроект уже направлен на получение заключения правительства, после чего будет внесен в Госдуму.
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политика, лдпр, госдума рф, санкции в отношении россии, россия
12:04 27.07.2022 (обновлено: 12:35 27.07.2022)
 
ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать землю

ЛДПР предложила запретить гражданам недружественных стран покупать земельные участки

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЗемельный участок
Земельный участок - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Думская фракция ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести запрет на приобретение земельных участков для иностранных граждан и юрлиц из недружественных стран, совершивших в отношении РФ недружественные действия, текст законопроекта и пояснительные материалы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предлагает ввести запрет на приобретение права собственности на земельные участки для иностранных граждан и юридических лиц недружественных стран, совершивших в отношении Российской Федерации, российских юридических или физических лиц недружественные действия", - уточняется в пояснительных материалах к проекту. Кроме того, либерал-демократы предлагают наделить кабмин правом ограничивать оборот земли, находящейся в собственности иностранных граждан и юрлиц из недружественных стран.
Поправки вносятся в статью 15 Земельного кодекса в РФ. Для вышеуказанных категорий лиц, в том числе, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, предлагается исключить право на заключение сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на земельные участки в РФ. Как отмечают авторы, поправки разработаны в "целях защиты национальных интересов" РФ.
Как уточнили в ЛДПР, законопроект уже направлен на получение заключения правительства, после чего будет внесен в Госдуму.
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