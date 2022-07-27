https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html

"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев

"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев - РИА Новости, 27.07.2022

"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев

Пользователи Twitter из США и других западных стран оценили фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:22

2022-07-27T20:22

2022-07-27T21:41

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украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США и других западных стран оценили фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue."Разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооруженных конфликтов?" — задалась вопросом HRH Tanya, The Duchess of Canada."Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим", — сыронизировал Mitch."Запад отправляет им все больше оружия и миллиарды долларов, чтобы они позировали для Vogue", — заметил один из комментаторов.Другой участник дискуссии сравнил фотосессию Зеленских со снимком, на котором Гитлер изображен со своей сожительницей Евой Браун.Украинского президента неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, во время визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев 16 июня Зеленский надел военную форму вместо официального делового костюма, а неделю назад встретился с американским актером и комиком Беном Стиллером. В свою очередь, его супругу Елену обвинили в том, что она превысила свои полномочия, потребовав во время визита в США предоставить Украине западные системы ПВО.

https://ria.ru/20220726/zelenskiy-1805062073.html

https://ria.ru/20220726/ukraina-1804770057.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, украина, франция, владимир зеленский