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"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев - РИА Новости, 27.07.2022
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"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев
"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев - РИА Новости, 27.07.2022
"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев
Пользователи Twitter из США и других западных стран оценили фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:22
2022-07-27T21:41
в мире
сша
украина
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США и других западных стран оценили фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue."Разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооруженных конфликтов?" — задалась вопросом HRH Tanya, The Duchess of Canada."Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим", — сыронизировал Mitch."Запад отправляет им все больше оружия и миллиарды долларов, чтобы они позировали для Vogue", — заметил один из комментаторов.Другой участник дискуссии сравнил фотосессию Зеленских со снимком, на котором Гитлер изображен со своей сожительницей Евой Браун.Украинского президента неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, во время визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев 16 июня Зеленский надел военную форму вместо официального делового костюма, а неделю назад встретился с американским актером и комиком Беном Стиллером. В свою очередь, его супругу Елену обвинили в том, что она превысила свои полномочия, потребовав во время визита в США предоставить Украине западные системы ПВО.
https://ria.ru/20220726/zelenskiy-1805062073.html
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в мире, сша, украина, франция, владимир зеленский
20:22 27.07.2022 (обновлено: 21:41 27.07.2022)
 
"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев

Американцы сравнили Зеленского с Гитлером после гламурной фотосессии для журнала Vogue

© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
 Владимир Зеленский и его жена Елена - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский и его жена Елена. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США и других западных стран оценили фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue.

"Это настолько неуместно. И никто не сказал: "Эй, ребята, может, это не лучшая идея на данный момент?" — пишет Alexis Dionne.

"Разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооруженных конфликтов?" — задалась вопросом HRH Tanya, The Duchess of Canada.
"Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим", — сыронизировал Mitch.
"Запад отправляет им все больше оружия и миллиарды долларов, чтобы они позировали для Vogue", — заметил один из комментаторов.
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Другой участник дискуссии сравнил фотосессию Зеленских со снимком, на котором Гитлер изображен со своей сожительницей Евой Браун.
Украинского президента неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, во время визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев 16 июня Зеленский надел военную форму вместо официального делового костюма, а неделю назад встретился с американским актером и комиком Беном Стиллером. В свою очередь, его супругу Елену обвинили в том, что она превысила свои полномочия, потребовав во время визита в США предоставить Украине западные системы ПВО.
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