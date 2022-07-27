20:22 27.07.2022 (обновлено: 21:41 27.07.2022)
"Гитлер и Ева Браун". Модная фотосессия Зеленских разозлила американцев
Американцы сравнили Зеленского с Гитлером после гламурной фотосессии для журнала Vogue
© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский и его жена Елена. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США и других западных стран оценили фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue.
"Это настолько неуместно. И никто не сказал: "Эй, ребята, может, это не лучшая идея на данный момент?" — пишет Alexis Dionne.
"Разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооруженных конфликтов?" — задалась вопросом HRH Tanya, The Duchess of Canada.
"Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим", — сыронизировал Mitch.
"Запад отправляет им все больше оружия и миллиарды долларов, чтобы они позировали для Vogue", — заметил один из комментаторов.
Другой участник дискуссии сравнил фотосессию Зеленских со снимком, на котором Гитлер изображен со своей сожительницей Евой Браун.
Украинского президента неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, во время визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев 16 июня Зеленский надел военную форму вместо официального делового костюма, а неделю назад встретился с американским актером и комиком Беном Стиллером. В свою очередь, его супругу Елену обвинили в том, что она превысила свои полномочия, потребовав во время визита в США предоставить Украине западные системы ПВО.