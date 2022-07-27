https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805232524.html

Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором

Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором - РИА Новости, 27.07.2022

Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором

Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной рады, депутата от фракции "Слуга народа"... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:46

2022-07-27T08:46

2022-07-27T08:52

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины.Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Рады в среду. Его инициатором выступил Зеленский. Текст постановления пока отсутствует.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/peregovory-1805146670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, украина