https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805232524.html
Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором
Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором - РИА Новости, 27.07.2022
Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором
Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной рады, депутата от фракции "Слуга народа"... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:46
2022-07-27T08:46
2022-07-27T08:52
в мире
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины.Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Рады в среду. Его инициатором выступил Зеленский. Текст постановления пока отсутствует.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/peregovory-1805146670.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина
08:46 27.07.2022 (обновлено: 08:52 27.07.2022)
Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором
Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата от "Слуги народа" Костина генпрокурором