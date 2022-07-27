Глава МЧС призвал серьезнее подходить к борьбе с пожарами в заповедниках
Глава МЧС Куренков призвал серьезнее подходить к борьбе с пожарами в заповедниках
Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков призвал серьезнее относиться к профилактике и борьбе с пожарами в заповедниках.
На совещании президента Владимира Путина с правительством 25 июля Куренков сказал, что люди на местах в деле тушения лесных пожаров "ведут себя немного расслабленно и даже халатно" и "по-старому работают". Он привел в пример пожар в Джугджурском заповеднике в Хабаровском крае, когда ему доложили, что там нет площадки приземления, а потом выяснилось, что она есть. Путин поручил ему как можно быстрее представить свои соображения, чтобы исправить ситуацию.
"Назрела необходимость серьезнее подходить к вопросу профилактики, предотвращения и борьбы с пожарами на территории заповедников, лесных угодий, где руководители не следят надлежащим образом за требованиями пожарной безопасности или не принимают должные меры к тушению возникающих пожаров, надеясь на авось", - сказал Куренков журналистам.
По его словам, МЧС планирует обсудить этот вопрос с Минприроды.
Куренков снова привел в пример ситуацию с Джугджурским заповедником. По его словам, МЧС ввели в заблуждение, сообщив об отсутствии вертолетной площадки.
Согласно российскому законодательству, функции по координации сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров, возлагаются на Рослесхоз (подведомственен Минприроды). Силы МЧС задействуются в тушении лесных пожаров, если огонь действует в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, а также в случае обращения за помощью губернаторов или Минприроды, которое отвечает за тушение в заповедниках и национальных парках.
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