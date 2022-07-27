https://ria.ru/20220727/zapovedniki-1805221334.html

Глава МЧС призвал серьезнее подходить к борьбе с пожарами в заповедниках

Глава МЧС призвал серьезнее подходить к борьбе с пожарами в заповедниках - РИА Новости, 27.07.2022

Глава МЧС призвал серьезнее подходить к борьбе с пожарами в заповедниках

Глава МЧС России Александр Куренков призвал серьезнее относиться к профилактике и борьбе с пожарами в заповедниках. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T04:20

2022-07-27T04:20

2022-07-27T04:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков призвал серьезнее относиться к профилактике и борьбе с пожарами в заповедниках.На совещании президента Владимира Путина с правительством 25 июля Куренков сказал, что люди на местах в деле тушения лесных пожаров "ведут себя немного расслабленно и даже халатно" и "по-старому работают". Он привел в пример пожар в Джугджурском заповеднике в Хабаровском крае, когда ему доложили, что там нет площадки приземления, а потом выяснилось, что она есть. Путин поручил ему как можно быстрее представить свои соображения, чтобы исправить ситуацию.По его словам, МЧС планирует обсудить этот вопрос с Минприроды.Куренков снова привел в пример ситуацию с Джугджурским заповедником. По его словам, МЧС ввели в заблуждение, сообщив об отсутствии вертолетной площадки.Согласно российскому законодательству, функции по координации сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров, возлагаются на Рослесхоз (подведомственен Минприроды). Силы МЧС задействуются в тушении лесных пожаров, если огонь действует в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, а также в случае обращения за помощью губернаторов или Минприроды, которое отвечает за тушение в заповедниках и национальных парках.

https://ria.ru/20220615/pozhary-1795456194.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия