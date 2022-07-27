https://ria.ru/20220727/zapovednik-1805222212.html
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике - РИА Новости, 27.07.2022
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике
Дожди потушили пожар в заповеднике "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель учреждения. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:22
2022-07-27T05:22
2022-07-27T05:22
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 27 июл - РИА Новости. Дожди потушили пожар в заповеднике "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель учреждения.Ранее сообщалось, что площадь пожара в заповеднике "Магаданский" превысила тысячу гектаров. Огонь быстро распространялся из-за ветра."Площадь в 1200 гектаров потушить очень сложно. На месте работали 12 специалистов, но нужен был дождь. Ветром распространяло огонь. Дожди прошли, пожар потушен", - сказал собеседник агентства.По данным регионального министерства природы, в Магаданской области дожди потушили девять пожаров.
https://ria.ru/20220727/zapovedniki-1805221334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике
Дожди потушили пожар в заповеднике "Магаданский"
МАГАДАН, 27 июл - РИА Новости. Дожди потушили пожар в заповеднике "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель учреждения.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в заповеднике "Магаданский" превысила тысячу гектаров. Огонь быстро распространялся из-за ветра.
"Площадь в 1200 гектаров потушить очень сложно. На месте работали 12 специалистов, но нужен был дождь. Ветром распространяло огонь. Дожди прошли, пожар потушен", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального министерства природы, в Магаданской области дожди потушили девять пожаров.