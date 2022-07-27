Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/zapovednik-1805222212.html
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике - РИА Новости, 27.07.2022
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике
Дожди потушили пожар в заповеднике "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель учреждения. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:22
2022-07-27T05:22
происшествия
магаданская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_50e04bfc5978e6e305b5d729634eb63d.jpg
МАГАДАН, 27 июл - РИА Новости. Дожди потушили пожар в заповеднике "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель учреждения.Ранее сообщалось, что площадь пожара в заповеднике "Магаданский" превысила тысячу гектаров. Огонь быстро распространялся из-за ветра."Площадь в 1200 гектаров потушить очень сложно. На месте работали 12 специалистов, но нужен был дождь. Ветром распространяло огонь. Дожди прошли, пожар потушен", - сказал собеседник агентства.По данным регионального министерства природы, в Магаданской области дожди потушили девять пожаров.
https://ria.ru/20220727/zapovedniki-1805221334.html
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_174a6f56c50a0ba4b28c729bb64528fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область
05:22 27.07.2022
 
В Магаданской области дожди потушили пожар в заповеднике

Дожди потушили пожар в заповеднике "Магаданский"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 27 июл - РИА Новости. Дожди потушили пожар в заповеднике "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель учреждения.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в заповеднике "Магаданский" превысила тысячу гектаров. Огонь быстро распространялся из-за ветра.
"Площадь в 1200 гектаров потушить очень сложно. На месте работали 12 специалистов, но нужен был дождь. Ветром распространяло огонь. Дожди прошли, пожар потушен", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального министерства природы, в Магаданской области дожди потушили девять пожаров.
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
04:20
Глава МЧС призвал серьезнее подходить к борьбе с пожарами в заповедниках
 
ПроисшествияМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала