https://ria.ru/20220727/zapchasti-1805219835.html
FT: оборонным компаниям Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей
FT: оборонным компаниям Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей - РИА Новости, 27.07.2022
FT: оборонным компаниям Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей
Ведущие американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin испытывают недостаток в запчастях и рабочей силе, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:31
2022-07-27T03:31
2022-07-27T03:31
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ведущие американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin испытывают недостаток в запчастях и рабочей силе, сообщает газета Financial Times.Согласно изданию, фирмы уже пересмотрели прогнозы прибыли в сторону понижения на 2022 год."Мы определенно неудовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале... Заказы были незаурядные, их осуществление - не очень", - приводит газета слова исполнительного директора Raytheon Technologies Грегори Хэйза. Как утверждает Хэйз, в нормальных условиях на заводах компании в 90-95% случаев есть необходимые детали. Однако во втором квартале ввиду проблем с цепочками поставок только в 50% случаев заводы были обеспечены деталями.Согласно Raytheon и Lockheed, им не удалось компенсировать потери из-за отсутствия сотрудников в начале года, когда резко возросло число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Проблемы, связанные с цепочками поставок и недостатком рабочей силы, вряд будут решены в этом году, считают они.Однако в долгосрочной перспективе компании оптимистично смотрят на показатели продаж, так как западные правительства делают все больше заказов. По словам Хэйза, США заинтересованы в системах ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, крылатых ракетах "Томагавк" и глушителях нового поколения. Отмечается, что Польша обратилась с просьбой в ускоренном порядке доставить ей зенитные ракетные комплексы Patriot.
https://ria.ru/20220724/ssha-1804654561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
FT: оборонным компаниям Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей
FT: оборонным компаниям Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей и рабочей силы
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Ведущие американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin испытывают недостаток в запчастях и рабочей силе, сообщает
газета Financial Times.
Согласно изданию, фирмы уже пересмотрели прогнозы прибыли в сторону понижения на 2022 год.
"Мы определенно неудовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале... Заказы были незаурядные, их осуществление - не очень", - приводит газета слова исполнительного директора Raytheon Technologies Грегори Хэйза. Как утверждает Хэйз, в нормальных условиях на заводах компании в 90-95% случаев есть необходимые детали. Однако во втором квартале ввиду проблем с цепочками поставок только в 50% случаев заводы были обеспечены деталями.
Согласно Raytheon и Lockheed, им не удалось компенсировать потери из-за отсутствия сотрудников в начале года, когда резко возросло число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Проблемы, связанные с цепочками поставок и недостатком рабочей силы, вряд будут решены в этом году, считают они.
Однако в долгосрочной перспективе компании оптимистично смотрят на показатели продаж, так как западные правительства делают все больше заказов. По словам Хэйза, США заинтересованы в системах ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, крылатых ракетах "Томагавк" и глушителях нового поколения. Отмечается, что Польша обратилась с просьбой в ускоренном порядке доставить ей зенитные ракетные комплексы Patriot.