https://ria.ru/20220727/zapchasti-1805219835.html

FT: оборонным компаниям Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей

FT: оборонным компаниям Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей - РИА Новости, 27.07.2022

FT: оборонным компаниям Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей

Ведущие американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin испытывают недостаток в запчастях и рабочей силе, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:31

2022-07-27T03:31

2022-07-27T03:31

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ведущие американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin испытывают недостаток в запчастях и рабочей силе, сообщает газета Financial Times.Согласно изданию, фирмы уже пересмотрели прогнозы прибыли в сторону понижения на 2022 год."Мы определенно неудовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале... Заказы были незаурядные, их осуществление - не очень", - приводит газета слова исполнительного директора Raytheon Technologies Грегори Хэйза. Как утверждает Хэйз, в нормальных условиях на заводах компании в 90-95% случаев есть необходимые детали. Однако во втором квартале ввиду проблем с цепочками поставок только в 50% случаев заводы были обеспечены деталями.Согласно Raytheon и Lockheed, им не удалось компенсировать потери из-за отсутствия сотрудников в начале года, когда резко возросло число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Проблемы, связанные с цепочками поставок и недостатком рабочей силы, вряд будут решены в этом году, считают они.Однако в долгосрочной перспективе компании оптимистично смотрят на показатели продаж, так как западные правительства делают все больше заказов. По словам Хэйза, США заинтересованы в системах ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, крылатых ракетах "Томагавк" и глушителях нового поколения. Отмечается, что Польша обратилась с просьбой в ускоренном порядке доставить ей зенитные ракетные комплексы Patriot.

https://ria.ru/20220724/ssha-1804654561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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