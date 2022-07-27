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Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка - РИА Новости, 27.07.2022

Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка – крупнейшая ярмарка в Российской империи в XIX– начале XX веков. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T00:28

2022-07-27T00:28

2022-07-27T00:28

справки

нижний новгород

россия

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Нижегородская ярмарка – крупнейшая ярмарка в Российской империи в XIX– начале XX веков. Волга издавна служила торговым целям и являлась местом обмена товаров между русскими и восточными купцами. Еще в середине IX века на средней Волге сложился "коммерческий центр", просуществовавший до нашествия монголо-татар на Русь. Впервые крупная ярмарка проводилась в Нижнем Новгороде во второй половине XIV века. Однако в те времена торговым центром Волги была ярмарка на Арском поле под Казанью, куда наряду с иранскими и среднеазиатскими купцами ездили и русские купцы. Отношения Москвы и Казани в начале ХVI века резко ухудшились и московский великий князь Василий III запретил русским купцам ездить в Казань на ярмарку. В 1523 году он учредил русскую ярмарку в Васильсурске (крепость, которая была опорой в борьбе с Казанским ханством; ныне рабочий поселок в Воротынском районе Нижегородской области). Но торговля здесь не процветала, так как город зачастую становился ареной военных действий, что явилось непреодолимой преградой для проведения мирных торговых сделок. В 1620-е годы у стен Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского монастыря (ныне территория поселка Макарьево в Лысковском районе Нижегородской области) возникла Макарьевская ярмарка.Сначала ярмарка была однодневной и проходила в день памяти Макария – основателя монастыря, инока Нижегородского Печерского монастыря – 25 июля (по старому стилю, по новому стилю – 7 августа). Ярмарка быстро развивалась, чему способствовало ее выгодное расположение на середине волжского торгового пути. В конце ХVII – начале ХVIII веков Макарьевская ярмарка приобрела широкую известность не только в России, но и за рубежом. К концу XVIII века торговые обороты Макарьевской ярмарки достигли 30 миллионов рублей, а уже в начале XIX века она стала одной из крупнейших ярмарок в Российской империи. Однако 30 августа (18 августа по старому стилю) 1816 года ярмарка была уничтожена пожаром. В связи с невозможностью расширить ярмарочную территорию и отсутствием удобной переправы через Волгу ярмарку на прежнем месте было решено не возобновлять, а перенести в Нижний Новгород.Первоначально предполагалось устроить ярмарку в самом Нижнем Новгороде на нагорном берегу Волги, около Печерского монастыря, но это место вскоре было забраковано из-за высоты его расположения и слишком большой отдаленности от воды.Тогда для ярмарки было выбрано место слияния Оки и Волги, напротив города.К началу июля 1817 года за счет казны было выстроено более тысячи деревянных "балаганов" (временные легкие постройки для торговли и размещения рабочих в летнее время) и плавучий мост через Оку. Первая ярмарка была открыта в Нижнем Новгороде 1 августа (20 июля по старому стилю) 1817 года и, несмотря на новизну места, прошла успешно. Если на последнюю Макарьевскую ярмарку 1816 года было привезено товаров на 14,5 миллиона рублей серебром, то привоз в Нижний Новгород составил 24 миллиона рублей.Ярмарка 1817 года в Нижнем Новгороде рассматривалась как "пробная". Она должна была практически доказать целесообразность ее перевода в Нижний Новгород и удобство ее расположения. "Пробная" ярмарка положительно решила оба эти вопроса.Возведение Гостиного ярмарочного двора началось в 1818 году. Строительством лично руководил известный французский инженер Августин Бетанкур. 27 июля (15 июля по старому стилю) 1822 года Нижегородская ярмарка была открыта. На ее территории размещались главный ярмарочный дом и 56 двухэтажных кирпичных корпусов, в которых находилось более двух с половиной тысяч торговых лавок, а также Спасский собор (архитектор Огюст Монферран, позднее, в 1827 году, были построены несохранившиеся армяно-григорианская церковь и мечеть по проекту архитектора Антона Леера), многочисленные гостиницы, рестораны, трактиры, увеселительные заведения и летний театр. Для сообщения с Нижним Новгородом ежегодно сооружался плашкоутный мост через Оку.На Нижегородской ярмарке была проведена канализация, в противопожарных целях Гостиный двор был обведен с трех сторон каналом. Со временем за пределами Гостиного двора возникали лавки и склады (к 1890 году их было около 3,4 тысячи), были построены Крестовоздвиженская (1852), Печерская (1859), Макарьевская (1866) часовни (не сохранились), а также Александро-Невская часовня (1869).В 1889-1890 годах по проекту архитекторов Карла Треймана, Александра фон Гогена и Алексея Трамбицкого в неорусском стиле был выстроен новый Главный ярмарочный дом (сохранился до наших дней) на месте пришедших в ветхость трех административных корпусов, сооруженных Бетанкуром.Здание вошло в число крупнейших пассажей России. Первый этаж занимали 70 крупных магазинов, второй – ярмарочная контора и комитет, отделение госбанка, почта, телеграф, ресторан. Центральная часть второго этажа была отдана под зал общественных собраний, который получил название Гербового, поскольку решетка его балкона была украшена гербами губерний России. Имелись телефон, водопровод и канализация. Помещения освещали 500 электрических ламп и 15 больших фонарей. К началу ХХ века Нижегородская ярмарка представляла собой целый город европейского типа с замощенными улицами и площадями (улиц было более 30, площадей – 10), бульварами, скверами и садами, освещенными электрическими фонарями. На его территории находилось около семи тысяч магазинов и лавок, театр на 1,6 тысяч мест, цирк на одну тысячу мест и ипподром.Нижегородская ярмарка ежегодно проходила с 27 июля до 6 сентября (с 15 июля до 25 августа по старому стилю), однако после официального закрытия ярмарки торговля почти всегда продолжалась дольше. Число посетителей достигало 250 тысяч человек в день.В конце 1850-х годов на ярмарке торговали около 15 тысяч торговцев, в том числе около 700 иностранцев; обслуживающий персонал ярмарки (ремесленники, прислуга, чернорабочие, извозчики, судорабочие) насчитывал около 100 тысяч человек.Торговля производилась отечественными, азиатскими и западноевропейскими товарами. Главными товарами российского производства на Нижегородской ярмарке были ткани, металлы и металлические изделия, пушнина, хлеб, кожи, шерсть, лен. Из Западной Европы на Нижегородскую ярмарку привозились: сукна, шелковые и льняные ткани высших сортов, галантерея, вино и москательные краски (сурик, сандал), инструменты и машины; из Персии, Китая, Афганистана, среднеазиатских ханств, Монголии – чай, хлопок, шелк, фрукты.С 1848 года на Нижегородской ярмарке действовали временная биржа и ярмарочный биржевой комитет. Постепенно ярмарка приобретала значение всероссийской биржи, на которой устанавливались цены на целый год на важнейшие товары потребления.В 1896 году в рамках Нижегородской ярмарки были проведены крупнейшая в истории дореволюционной России Всероссийская промышленная и художественная выставка и четвертый Всероссийский торгово-промышленный съезд.Ярмарка находилась под управлением нижегородского губернатора и казенной Нижегородской ярмарочной конторы. С 1860-х годов казна продавала торговые лавки (без земли) в личную собственность торгующим (к концу ХIХ века почти весь Гостиный двор стал частновладельческим).С 1866 года на Нижегородской ярмарке действовало собрание уполномоченных от купечества. Оно обладало правом ходатайствовать перед правительством о "пользах и нуждах" ярмарки и отечественной торговли и промышленности в целом.После Октябрьской революции 1917 года территория ярмарки вошла в состав Нижнего Новгорода, с началом политики "военного коммунизма" Нижегородская ярмарка была закрыта (1918).В 1922 году после перехода к НЭПу в целях возрождения торговли было решено возобновить Нижегородскую ярмарку. Первая советская Нижегородская ярмарка была открыта 1 августа 1922 года. В короткий срок был восстановлен ярмарочный торговый комплекс и налажены утраченные в годы гражданской войны торговые связи. Год от года Нижегородская ярмарка набирала темпы развития и к 1925 году вновь стала крупнейшим торговым центром страны. Ее обороты увеличились с 1922 по 1928 год с 31 миллиона рублей до 300 миллионов рублей.Однако в 1930 году на фоне свертывания рыночных отношений в СССР Нижегородская ярмарка была закрыта.После закрытия ярмарки главное здание некоторое время использовалось партийными органами, затем там в течение долгого времени располагался магазин детских товаров.Идея восстановить традицию проведения ярмарок на нижегородской земле возникла в феврале 1990 года. В мае 1990 года на площадях старинного торжища был дан старт выставке-ярмарке "Пролог".День рождения выставочный комплекс отмечает 5 ноября 1991 года – в день учреждения Всероссийского акционерного общества "Нижегородская ярмарка". Учредителями выступили Министерство внешнеэкономических связей РСФСР, Центральный Банк России, около 40 нижегородских организаций, в том числе административно-управленческие структуры города и области, ведущие производственные объединения.В последующие годы Нижегородская ярмарка возродила былые традиции и превратилась в один из крупнейших региональных выставочных центров. В 2022 году отмечается 200-летие Нижегородской ярмарки. Праздничные мероприятия проходят в Нижнем Новгороде в июле-августе. 15 июля состоялось грандиозное иммерсивное шоу, подготовленное режиссером-постановщиком Ильей Авербухом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, нижний новгород, россия