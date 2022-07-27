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Испания выдала России сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей - РИА Новости, 27.07.2022
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Испания выдала России сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей
Испания выдала России сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей - РИА Новости, 27.07.2022
Испания выдала России сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей
Экс-сотрудница тюменского банка Инесса Бранденбург, вынесшая с подельником из хранилища более 560 миллионов рублей в спортивных сумках, экстрадирована из... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:55
2022-07-27T16:16
россия
происшествия
испания
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Экс-сотрудница тюменского банка Инесса Бранденбург, вынесшая с подельником из хранилища более 560 миллионов рублей в спортивных сумках, экстрадирована из Испании в Россию, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, в 2018 году занимавшая высокую должность в одном из тюменских банков Бранденбург, воспользовавшись служебным положением, проникла в хранилище, откуда вынесла с сообщником в спортивных сумках свыше 560 миллионов рублей. Пропажу денег нашли лишь после выходных, а Бранденбург к тому времени уже на арендованном самолете добралась до Москвы, после чего покинула Россию.Было возбуждено дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Трое участников хищения были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и еще один предполагаемый соучастник были объявлены в международный розыск. Обвиняемую задержали в Испании в сентябре 2021 года."Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ее выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", — рассказала Волк.Ведомство не называет банк, однако речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР). По данным прокуратуры Тюменской области, совладелец и председатель правления банка СБРР Григорий Романюта совместно с экс-председателем правления Дмитрием Мануиловым создал группу для хищения денег, в которую, в частности, входила жительница Иркутска Инесса Бранденбург — ее специально приняли на должность заместителя председателя правления банка. Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из тюменского отделения ЦБ России наличными в сумме 561 миллион рублей под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок. Затем Бранденбург забрала из хранилища деньги, заменив их канцелярскими товарами.Из похищенных средств той же ночью около 350 миллионов в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 миллионов взяла себе Бранденбург, которая ночью на арендованном для нее за 1,1 миллиона рублей самолете Як-40 улетела в Москву, а затем в Берлин. Романюта, как и Бранденбург, был объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20220712/vydacha-1801863694.html
https://ria.ru/20220622/ekstraditsiya-1797248725.html
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Кирилл Волков
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россия, происшествия, испания, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
14:55 27.07.2022 (обновлено: 16:16 27.07.2022)
 
Испания выдала России сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей

Испания выдала России сотрудницу банка Бранденбург, похитившую 560 миллионов рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Экс-сотрудница тюменского банка Инесса Бранденбург, вынесшая с подельником из хранилища более 560 миллионов рублей в спортивных сумках, экстрадирована из Испании в Россию, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в 2018 году занимавшая высокую должность в одном из тюменских банков Бранденбург, воспользовавшись служебным положением, проникла в хранилище, откуда вынесла с сообщником в спортивных сумках свыше 560 миллионов рублей. Пропажу денег нашли лишь после выходных, а Бранденбург к тому времени уже на арендованном самолете добралась до Москвы, после чего покинула Россию.
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Было возбуждено дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Трое участников хищения были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и еще один предполагаемый соучастник были объявлены в международный розыск. Обвиняемую задержали в Испании в сентябре 2021 года.
"Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ее выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", — рассказала Волк.
Ведомство не называет банк, однако речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР). По данным прокуратуры Тюменской области, совладелец и председатель правления банка СБРР Григорий Романюта совместно с экс-председателем правления Дмитрием Мануиловым создал группу для хищения денег, в которую, в частности, входила жительница Иркутска Инесса Бранденбург — ее специально приняли на должность заместителя председателя правления банка. Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из тюменского отделения ЦБ России наличными в сумме 561 миллион рублей под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок. Затем Бранденбург забрала из хранилища деньги, заменив их канцелярскими товарами.
Из похищенных средств той же ночью около 350 миллионов в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 миллионов взяла себе Бранденбург, которая ночью на арендованном для нее за 1,1 миллиона рублей самолете Як-40 улетела в Москву, а затем в Берлин. Романюта, как и Бранденбург, был объявлен в международный розыск.
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РоссияПроисшествияИспанияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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