Рейтинг@Mail.ru
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/vvp-1805457306.html
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении - РИА Новости, 27.07.2022
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении
Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:34
2022-07-27T23:43
экономика
цены на нефть
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".По оценке министерства, за второй квартал экономика снизилась на 4%, а спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 0,5%.В июне добывающая промышленность улучшила показатели, а сельское хозяйство сохранило положительную динамику. Объемы добычи нефти восстановились (+2,7% год к году после -2,4% год к году в мае), нефтепереработка также улучшила показатели (до -0,5% год к году в июне после -5,5% год к году в мае). В сельском хозяйстве продолжился рост выпуска (на 2,1% год к году, как и в мае).При этом в МЭР обратили внимание на то, что в обработке ситуация складывается неравномерно. В ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней - например, в фармацевтике и производстве строительных материалов. А в в отраслях, ориентированных на экспорт (деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели) спад ускорился.В июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта. Что касается потребительской активности, то в течение второго квартала она стабилизировалась на низких уровнях.В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%. Снижаться ВВП страны начал с апреля, когда экономика снизилась на 2,8% в годовом выражении, спад продолжился в мае (на 4,3% год к году).Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. В июне глава МЭР Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов.
https://ria.ru/20220726/prognoz-1805106373.html
https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804276727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_53ce69181f642ccb349cba75b254a52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
22:34 27.07.2022 (обновлено: 23:43 27.07.2022)
 
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении

Минэкономразвития: ВВП России в июне снизился на 4,9% в годовом выражении

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
По оценке министерства, за второй квартал экономика снизилась на 4%, а спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 0,5%.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 16:09
МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России
В июне добывающая промышленность улучшила показатели, а сельское хозяйство сохранило положительную динамику. Объемы добычи нефти восстановились (+2,7% год к году после -2,4% год к году в мае), нефтепереработка также улучшила показатели (до -0,5% год к году в июне после -5,5% год к году в мае). В сельском хозяйстве продолжился рост выпуска (на 2,1% год к году, как и в мае).
При этом в МЭР обратили внимание на то, что в обработке ситуация складывается неравномерно. В ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней - например, в фармацевтике и производстве строительных материалов. А в в отраслях, ориентированных на экспорт (деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели) спад ускорился.
В июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта. Что касается потребительской активности, то в течение второго квартала она стабилизировалась на низких уровнях.
В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%. Снижаться ВВП страны начал с апреля, когда экономика снизилась на 2,8% в годовом выражении, спад продолжился в мае (на 4,3% год к году).
Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%.
В июне глава МЭР Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов.
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 15:23
Набиуллина заявила, что спад экономики будет менее глубоким, чем ожидалось
 
ЭкономикаЦены на нефтьМаксим РешетниковРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала