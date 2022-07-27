https://ria.ru/20220727/vvp-1805457306.html
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении - РИА Новости, 27.07.2022
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении
Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:34
2022-07-27T22:34
2022-07-27T23:43
экономика
цены на нефть
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".По оценке министерства, за второй квартал экономика снизилась на 4%, а спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 0,5%.В июне добывающая промышленность улучшила показатели, а сельское хозяйство сохранило положительную динамику. Объемы добычи нефти восстановились (+2,7% год к году после -2,4% год к году в мае), нефтепереработка также улучшила показатели (до -0,5% год к году в июне после -5,5% год к году в мае). В сельском хозяйстве продолжился рост выпуска (на 2,1% год к году, как и в мае).При этом в МЭР обратили внимание на то, что в обработке ситуация складывается неравномерно. В ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней - например, в фармацевтике и производстве строительных материалов. А в в отраслях, ориентированных на экспорт (деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели) спад ускорился.В июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта. Что касается потребительской активности, то в течение второго квартала она стабилизировалась на низких уровнях.В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%. Снижаться ВВП страны начал с апреля, когда экономика снизилась на 2,8% в годовом выражении, спад продолжился в мае (на 4,3% год к году).Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. В июне глава МЭР Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов.
https://ria.ru/20220726/prognoz-1805106373.html
https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804276727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
22:34 27.07.2022 (обновлено: 23:43 27.07.2022)
ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении
Минэкономразвития: ВВП России в июне снизился на 4,9% в годовом выражении
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
По оценке министерства, за второй квартал экономика снизилась на 4%, а спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 0,5%.
В июне добывающая промышленность улучшила показатели, а сельское хозяйство сохранило положительную динамику. Объемы добычи нефти восстановились (+2,7% год к году после -2,4% год к году в мае), нефтепереработка также улучшила показатели (до -0,5% год к году в июне после -5,5% год к году в мае). В сельском хозяйстве продолжился рост выпуска (на 2,1% год к году, как и в мае).
При этом в МЭР обратили внимание на то, что в обработке ситуация складывается неравномерно. В ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней - например, в фармацевтике и производстве строительных материалов. А в в отраслях, ориентированных на экспорт (деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели) спад ускорился.
В июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта. Что касается потребительской активности, то в течение второго квартала она стабилизировалась на низких уровнях.
В первом квартале текущего года экономика России
выросла на 3,5%. Снижаться ВВП страны начал с апреля, когда экономика снизилась на 2,8% в годовом выражении, спад продолжился в мае (на 4,3% год к году).
Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ
, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%.
В июне глава МЭР Максим Решетников
отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов.