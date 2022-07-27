https://ria.ru/20220727/vvp-1805457306.html

ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении

ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении - РИА Новости, 27.07.2022

ВВП России в июне снизился на 4,9 процента в годовом выражении

Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:34

2022-07-27T22:34

2022-07-27T23:43

экономика

цены на нефть

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".По оценке министерства, за второй квартал экономика снизилась на 4%, а спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 0,5%.В июне добывающая промышленность улучшила показатели, а сельское хозяйство сохранило положительную динамику. Объемы добычи нефти восстановились (+2,7% год к году после -2,4% год к году в мае), нефтепереработка также улучшила показатели (до -0,5% год к году в июне после -5,5% год к году в мае). В сельском хозяйстве продолжился рост выпуска (на 2,1% год к году, как и в мае).При этом в МЭР обратили внимание на то, что в обработке ситуация складывается неравномерно. В ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней - например, в фармацевтике и производстве строительных материалов. А в в отраслях, ориентированных на экспорт (деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели) спад ускорился.В июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта. Что касается потребительской активности, то в течение второго квартала она стабилизировалась на низких уровнях.В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%. Снижаться ВВП страны начал с апреля, когда экономика снизилась на 2,8% в годовом выражении, спад продолжился в мае (на 4,3% год к году).Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. В июне глава МЭР Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов.

https://ria.ru/20220726/prognoz-1805106373.html

https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804276727.html

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)