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ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/vsu-1805297384.html
ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара
ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара - РИА Новости, 27.07.2022
ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в районе населенных пунктов Артемовск (Бахмут) и Соледар наблюдается усиление... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:51
2022-07-27T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
соледар
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в районе населенных пунктов Артемовск (Бахмут) и Соледар наблюдается усиление позиций противника, он также заявил, что в зоне ответственности ряда бригад украинских войск отмечается "крайне низкий уровень морально-психологического состояния"."Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар. Дооборудованы новые фортификационные сооружения, а также на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии. БТГр проходила боевое слаживание на Житомирском полигоне", - сообщил Марочко в Telegram-канале.Он добавил, что в зоне ответственности 14-й и 58-й бригад украинских войск наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния из-за большого числа потерь, а многие отказываются выполнять приказы командования. В связи с этим был возбужден ряд уголовных дел.Во вторник в МВД ЛНР сообщали, что продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара затрудняют минные поля. Там пояснили, что украинские вооруженные формирования заминировали участки, где происходит продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара, добиваясь, чтобы подразделения РФ и ЛНР выходили на открытую местность, где по ним легче нанести ракетно-артиллерийские удары.
https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html
артемовск
соледар
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, артемовск, соледар, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:51 27.07.2022
 
ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара

Представитель ЛНР Марочко: украинские военные усиливают позиции у Артемовска и Соледара

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в районе населенных пунктов Артемовск (Бахмут) и Соледар наблюдается усиление позиций противника, он также заявил, что в зоне ответственности ряда бригад украинских войск отмечается "крайне низкий уровень морально-психологического состояния".
"Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар. Дооборудованы новые фортификационные сооружения, а также на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии. БТГр проходила боевое слаживание на Житомирском полигоне", - сообщил Марочко в Telegram-канале.
Он добавил, что в зоне ответственности 14-й и 58-й бригад украинских войск наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния из-за большого числа потерь, а многие отказываются выполнять приказы командования. В связи с этим был возбужден ряд уголовных дел.
Во вторник в МВД ЛНР сообщали, что продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара затрудняют минные поля. Там пояснили, что украинские вооруженные формирования заминировали участки, где происходит продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара, добиваясь, чтобы подразделения РФ и ЛНР выходили на открытую местность, где по ним легче нанести ракетно-артиллерийские удары.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскСоледарЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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