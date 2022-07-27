https://ria.ru/20220727/vsu-1805297384.html

ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара

ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара - РИА Новости, 27.07.2022

ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в районе населенных пунктов Артемовск (Бахмут) и Соледар наблюдается усиление... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:51

2022-07-27T12:51

2022-07-27T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

соледар

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:104:2901:1736_1920x0_80_0_0_6714a23a6e9a037b317e7dd2ce4efa4a.jpg

ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в районе населенных пунктов Артемовск (Бахмут) и Соледар наблюдается усиление позиций противника, он также заявил, что в зоне ответственности ряда бригад украинских войск отмечается "крайне низкий уровень морально-психологического состояния"."Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар. Дооборудованы новые фортификационные сооружения, а также на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии. БТГр проходила боевое слаживание на Житомирском полигоне", - сообщил Марочко в Telegram-канале.Он добавил, что в зоне ответственности 14-й и 58-й бригад украинских войск наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния из-за большого числа потерь, а многие отказываются выполнять приказы командования. В связи с этим был возбужден ряд уголовных дел.Во вторник в МВД ЛНР сообщали, что продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара затрудняют минные поля. Там пояснили, что украинские вооруженные формирования заминировали участки, где происходит продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара, добиваясь, чтобы подразделения РФ и ЛНР выходили на открытую местность, где по ним легче нанести ракетно-артиллерийские удары.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

артемовск

соледар

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, соледар, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр