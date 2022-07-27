ВСУ усиливают позиции у Артемовска и Соледара
Представитель ЛНР Марочко: украинские военные усиливают позиции у Артемовска и Соледара
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в районе населенных пунктов Артемовск (Бахмут) и Соледар наблюдается усиление позиций противника, он также заявил, что в зоне ответственности ряда бригад украинских войск отмечается "крайне низкий уровень морально-психологического состояния".
"Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар. Дооборудованы новые фортификационные сооружения, а также на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии. БТГр проходила боевое слаживание на Житомирском полигоне", - сообщил Марочко в Telegram-канале.
Он добавил, что в зоне ответственности 14-й и 58-й бригад украинских войск наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния из-за большого числа потерь, а многие отказываются выполнять приказы командования. В связи с этим был возбужден ряд уголовных дел.
Во вторник в МВД ЛНР сообщали, что продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара затрудняют минные поля. Там пояснили, что украинские вооруженные формирования заминировали участки, где происходит продвижение союзных войск в направлении Артемовска и Соледара, добиваясь, чтобы подразделения РФ и ЛНР выходили на открытую местность, где по ним легче нанести ракетно-артиллерийские удары.