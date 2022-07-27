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В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z - РИА Новости, 27.07.2022
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В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z
В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z - РИА Новости, 27.07.2022
В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z
Правительство Воронежской области назвало провокацией, направленной на дискредитацию вооруженных сил России, исписанные во дворах Воронежа литерой Z несколько... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:34
2022-07-27T12:42
происшествия
воронежская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Правительство Воронежской области назвало провокацией, направленной на дискредитацию вооруженных сил России, исписанные во дворах Воронежа литерой Z несколько десятков автомобилей.Фотографии около десятка стоящих во дворах домов автомобилей, исписанных литерой Z, появились в воронежских Telegram-каналах утром в среду. Подписчики одного из каналов сообщали, что на улице Южно-Моравской таким образом "ночью испортили больше 100 автомобилей". По данным правительства Воронежской области, было разрисовано несколько десятков автомобилей."Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении облправительства.Как ранее рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по региону, несколько владельцев пострадавших автомобилей обратились в полицию, которая начала проверку.
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происшествия, воронежская область, россия
11:34 27.07.2022 (обновлено: 12:42 27.07.2022)
 
В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z

В Воронеже десятки машин изрисовали буквой Z, власти сочли это дискредитацией армии

Автомобиль с нарисованной на двери буквой Z в Воронеже. Фото из соцсетей
Автомобиль с нарисованной на двери буквой Z в Воронеже. Фото из соцсетей
Автомобиль с нарисованной на двери буквой Z в Воронеже. Фото из соцсетей
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Правительство Воронежской области назвало провокацией, направленной на дискредитацию вооруженных сил России, исписанные во дворах Воронежа литерой Z несколько десятков автомобилей.
Фотографии около десятка стоящих во дворах домов автомобилей, исписанных литерой Z, появились в воронежских Telegram-каналах утром в среду. Подписчики одного из каналов сообщали, что на улице Южно-Моравской таким образом "ночью испортили больше 100 автомобилей". По данным правительства Воронежской области, было разрисовано несколько десятков автомобилей.
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"Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении облправительства.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по региону, несколько владельцев пострадавших автомобилей обратились в полицию, которая начала проверку.
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