https://ria.ru/20220727/voronezh-1805270298.html

В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z

В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z - РИА Новости, 27.07.2022

В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z

Правительство Воронежской области назвало провокацией, направленной на дискредитацию вооруженных сил России, исписанные во дворах Воронежа литерой Z несколько... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:34

2022-07-27T11:34

2022-07-27T12:42

происшествия

воронежская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Правительство Воронежской области назвало провокацией, направленной на дискредитацию вооруженных сил России, исписанные во дворах Воронежа литерой Z несколько десятков автомобилей.Фотографии около десятка стоящих во дворах домов автомобилей, исписанных литерой Z, появились в воронежских Telegram-каналах утром в среду. Подписчики одного из каналов сообщали, что на улице Южно-Моравской таким образом "ночью испортили больше 100 автомобилей". По данным правительства Воронежской области, было разрисовано несколько десятков автомобилей."Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении облправительства.Как ранее рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по региону, несколько владельцев пострадавших автомобилей обратились в полицию, которая начала проверку.

https://ria.ru/20220622/z-1797257740.html

https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, россия