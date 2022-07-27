11:34 27.07.2022 (обновлено: 12:42 27.07.2022)
В Воронеже несколько десятков машин изрисовали литерой Z
В Воронеже десятки машин изрисовали буквой Z, власти сочли это дискредитацией армии
Автомобиль с нарисованной на двери буквой Z в Воронеже. Фото из соцсетей
Автомобиль с нарисованной на двери буквой Z в Воронеже. Фото из соцсетей
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Правительство Воронежской области назвало провокацией, направленной на дискредитацию вооруженных сил России, исписанные во дворах Воронежа литерой Z несколько десятков автомобилей.
Фотографии около десятка стоящих во дворах домов автомобилей, исписанных литерой Z, появились в воронежских Telegram-каналах утром в среду. Подписчики одного из каналов сообщали, что на улице Южно-Моравской таким образом "ночью испортили больше 100 автомобилей". По данным правительства Воронежской области, было разрисовано несколько десятков автомобилей.
"Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении облправительства.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по региону, несколько владельцев пострадавших автомобилей обратились в полицию, которая начала проверку.