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СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге - РИА Новости, 27.07.2022
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СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге
СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге
Немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге, пишет "Газета.ru" со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:56
2022-07-27T16:56
экономика
авто
казахстан
австрия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
группа газ
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МОСКВА 27 июл — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге, пишет "Газета.ru" со ссылкой на осведомленные источники.По информации СМИ, российское предприятие компании посещали представители заинтересованных покупателей. "На завод уже приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии. Также приезжали чиновники Минпромторга", — отметили собеседники издания.Также незадолго до начала процедуры подготовки к продаже завода российское представительство Volkswagen поменяло руководителя: новым гендиректором стал экс-директор по персоналу Геррит Шпенглер. По мнению экспертов, это тоже свидетельствует о готовности немецкого автоконцерна сбыть актив.В начале июня 200 сотрудникам производства автомобилей Volkswagen на нижегородской площадке, которая находится в режиме простоя, предложили добровольное увольнение с пакетом льгот. Он включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца года, а также личное IT-оборудование (если применимо). Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется на нижегородском ГАЗе.
https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html
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экономика, авто, казахстан, австрия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ
16:56 27.07.2022
 
СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге

"Газета.ru": автоконцерн Volkswagen готовится продать завод в Калуге

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗавод Volkswagen в Калуге
Завод Volkswagen в Калуге - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Завод Volkswagen в Калуге
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МОСКВА 27 июл — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге, пишет "Газета.ru" со ссылкой на осведомленные источники.
По информации СМИ, российское предприятие компании посещали представители заинтересованных покупателей. "На завод уже приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии. Также приезжали чиновники Минпромторга", — отметили собеседники издания.
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Также незадолго до начала процедуры подготовки к продаже завода российское представительство Volkswagen поменяло руководителя: новым гендиректором стал экс-директор по персоналу Геррит Шпенглер. По мнению экспертов, это тоже свидетельствует о готовности немецкого автоконцерна сбыть актив.
"Если назначают HR-директора, то все сводится к свертыванию или существенному уменьшению бизнеса", — отметил в беседе с "Газетой.Ru" независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
В начале июня 200 сотрудникам производства автомобилей Volkswagen на нижегородской площадке, которая находится в режиме простоя, предложили добровольное увольнение с пакетом льгот. Он включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца года, а также личное IT-оборудование (если применимо). Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется на нижегородском ГАЗе.
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ЭкономикаАвтоКазахстанАвстрияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Группа ГАЗ
 
 
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