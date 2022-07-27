СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге
"Газета.ru": автоконцерн Volkswagen готовится продать завод в Калуге
Завод Volkswagen в Калуге
МОСКВА 27 июл — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге, пишет "Газета.ru" со ссылкой на осведомленные источники.
По информации СМИ, российское предприятие компании посещали представители заинтересованных покупателей. "На завод уже приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии. Также приезжали чиновники Минпромторга", — отметили собеседники издания.
Также незадолго до начала процедуры подготовки к продаже завода российское представительство Volkswagen поменяло руководителя: новым гендиректором стал экс-директор по персоналу Геррит Шпенглер. По мнению экспертов, это тоже свидетельствует о готовности немецкого автоконцерна сбыть актив.
"Если назначают HR-директора, то все сводится к свертыванию или существенному уменьшению бизнеса", — отметил в беседе с "Газетой.Ru" независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
В начале июня 200 сотрудникам производства автомобилей Volkswagen на нижегородской площадке, которая находится в режиме простоя, предложили добровольное увольнение с пакетом льгот. Он включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца года, а также личное IT-оборудование (если применимо). Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется на нижегородском ГАЗе.