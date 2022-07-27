https://ria.ru/20220727/volkswagen-1805382952.html

СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге

СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: Volkswagen планирует продать завод в Калуге

Немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге, пишет "Газета.ru" со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:56

2022-07-27T16:56

2022-07-27T16:56

экономика

авто

казахстан

австрия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

группа газ

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МОСКВА 27 июл — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге, пишет "Газета.ru" со ссылкой на осведомленные источники.По информации СМИ, российское предприятие компании посещали представители заинтересованных покупателей. "На завод уже приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии. Также приезжали чиновники Минпромторга", — отметили собеседники издания.Также незадолго до начала процедуры подготовки к продаже завода российское представительство Volkswagen поменяло руководителя: новым гендиректором стал экс-директор по персоналу Геррит Шпенглер. По мнению экспертов, это тоже свидетельствует о готовности немецкого автоконцерна сбыть актив.В начале июня 200 сотрудникам производства автомобилей Volkswagen на нижегородской площадке, которая находится в режиме простоя, предложили добровольное увольнение с пакетом льгот. Он включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца года, а также личное IT-оборудование (если применимо). Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется на нижегородском ГАЗе.

https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/volkswagen-1794191036.html

казахстан

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, авто, казахстан, австрия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ