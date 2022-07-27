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Соединяя великие реки: история строительства Волго-Донского канала - РИА Новости, 27.07.2022
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Морская держава
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Соединяя великие реки: история строительства Волго-Донского канала
Соединяя великие реки: история строительства Волго-Донского канала - РИА Новости, 27.07.2022
Соединяя великие реки: история строительства Волго-Донского канала
Ровно 70 лет назад, 27 июля 1952 года, состоялось официальное открытие Волго-Донского судоходного канала. Для постройки 101 километра водной артерии... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:00
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морская держава
дон
волга
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ровно 70 лет назад, 27 июля 1952 года, состоялось официальное открытие Волго-Донского судоходного канала. Для постройки 101 километра водной артерии использовались шагающие экскаваторы, а властям пришлось принять решение о переселении 160 станиц и хуторов.От турецкого султана до Петра IИдея соединить Волгу и Дон появилась еще в середине XVI века: тогда в 1569 году турецкий султан Селим II отправил около 20 тысяч воинов прорыть канал между реками, но ничего не получилось.Объединить Волгу и Дон грезил и Петр I в 1697 году. Правда, он рассчитывал на более скромный вариант, предполагая прорыть канал между притоками этих двух крупных водных артерий – Иловлей и Камышинкой. Петровской стройкой руководил иностранный инженер Иоганн Бреккель, и, если верить документам, к 1701 году часть объектов была построена, но начавшаяся Северная война скорректировала планы и внимание государя.Стройка в цифрахСтроительство Волго‑Донского канала началось в феврале 1948 года и продолжалось 4,5 года – рекордно короткий срок для своего времени. Трудовые ресурсы для стройки власти набирали по всей стране, также в строительстве принимали участие военнопленные немцы и советские заключенные. Последние получали зарплату наравне с добровольцами.Стройка была поистине колоссальная: было извлечено 150 миллионов кубометров земли и уложено 3 миллиона кубометров бетона. В ходе работ задействовали 8 тысяч единиц техники.Стрела экскаватора составляла 65 метров, а ковш забирал сразу 14 кубометров грунта – это почти два вагона, и доставал его с глубины 40 метров, поднимал на высоту 40 метров и переносил на 100 метров. Машина весила 1,2 тысячи тонн.Побочный эффектТак как создание нового канала означало неминуемое затопление ряда территорий, в 1949 году было отдано распоряжение о переселении людей, а дома, постройки, кладбища и все виды растительности подлежали уничтожению или перемещению. Переселение продолжалось в течение двух лет. Шлюзовые лестницы и гидроузелВ 1952 году воды Волги и Дона наконец слились между 1 и 2-м шлюзами. К концу стройки общая протяженность канала составила 101 километр, а глубина – не менее 3,5 метров.Трасса канала, пересекающая Береславское, Варваровское и Карповское водохранилища, насчитывает 13 судоходных шлюзов, разделенных на Волжскую шлюзовую лестницу (высота 88 метров, состоит из 9 однокамерных однониточных шлюзов) и Донскую шлюзовую лестницу (высота 44 метра, состоит из 4 шлюзов такой же конструкции). Расстояние между шлюзами варьируется от 700 метров на волжском склоне до 20 километров на донском склоне.Водоснабжение осуществляется из Дона и перекачивается в водохранилища тремя насосными станциями – Карповской, Мариновской и Варваровской.В комплекс Волго‑Донского канала также входит Цимлянский гидроузел и сеть оросительных каналов, используемая для орошения и обводнения земель засушливой зоны.
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РИА Новости
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дон, волга
10:00 27.07.2022 (обновлено: 10:01 27.07.2022)
 

Соединяя великие реки: история строительства Волго-Донского канала

© РИА Новости / Александр МоклецовВолго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина
Волго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Моклецов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ровно 70 лет назад, 27 июля 1952 года, состоялось официальное открытие Волго-Донского судоходного канала. Для постройки 101 километра водной артерии использовались шагающие экскаваторы, а властям пришлось принять решение о переселении 160 станиц и хуторов.

От турецкого султана до Петра I

Идея соединить Волгу и Дон появилась еще в середине XVI века: тогда в 1569 году турецкий султан Селим II отправил около 20 тысяч воинов прорыть канал между реками, но ничего не получилось.
Объединить Волгу и Дон грезил и Петр I в 1697 году. Правда, он рассчитывал на более скромный вариант, предполагая прорыть канал между притоками этих двух крупных водных артерий – Иловлей и Камышинкой. Петровской стройкой руководил иностранный инженер Иоганн Бреккель, и, если верить документам, к 1701 году часть объектов была построена, но начавшаяся Северная война скорректировала планы и внимание государя.

К моменту революции 1917 года было разработано около 30 проектов канала, но реализовать идею смогли только после Великой Отечественной войны.

Стройка в цифрах

Строительство Волго‑Донского канала началось в феврале 1948 года и продолжалось 4,5 года – рекордно короткий срок для своего времени. Трудовые ресурсы для стройки власти набирали по всей стране, также в строительстве принимали участие военнопленные немцы и советские заключенные. Последние получали зарплату наравне с добровольцами.
© РИА Новости / В. ЛеоновСтроительство Волго-Донского канала
Строительство Волго-Донского канала - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / В. Леонов
Строительство Волго-Донского канала
Стройка была поистине колоссальная: было извлечено 150 миллионов кубометров земли и уложено 3 миллиона кубометров бетона. В ходе работ задействовали 8 тысяч единиц техники.

Именно здесь впервые в мире были применены шагающие экскаваторы ЭШ-14/65, или гигантские землеройные машины.

Стрела экскаватора составляла 65 метров, а ковш забирал сразу 14 кубометров грунта – это почти два вагона, и доставал его с глубины 40 метров, поднимал на высоту 40 метров и переносил на 100 метров. Машина весила 1,2 тысячи тонн.

Побочный эффект

Так как создание нового канала означало неминуемое затопление ряда территорий, в 1949 году было отдано распоряжение о переселении людей, а дома, постройки, кладбища и все виды растительности подлежали уничтожению или перемещению. Переселение продолжалось в течение двух лет.

В общей сложности под программу попали более 160 станиц и хуторов на территории Ростовской и Сталинградской (ныне Волгоградской) областей. При этом одним нужно было передвинуть свой дом на лишь 300–400 метров, а другим пришлось переехать на несколько десятков километров.

Шлюзовые лестницы и гидроузел

В 1952 году воды Волги и Дона наконец слились между 1 и 2-м шлюзами. К концу стройки общая протяженность канала составила 101 километр, а глубина – не менее 3,5 метров.
© РИА Новости / Евгений ХалдейВолго-Донский судоходный канал им. В.И.Ленина. Водосливная плотина Цимлянской гидроэлектростанции
Волго-Донский судоходный канал им. В.И.Ленина. Водосливная плотина Цимлянской гидроэлектростанции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Евгений Халдей
Волго-Донский судоходный канал им. В.И.Ленина. Водосливная плотина Цимлянской гидроэлектростанции
Трасса канала, пересекающая Береславское, Варваровское и Карповское водохранилища, насчитывает 13 судоходных шлюзов, разделенных на Волжскую шлюзовую лестницу (высота 88 метров, состоит из 9 однокамерных однониточных шлюзов) и Донскую шлюзовую лестницу (высота 44 метра, состоит из 4 шлюзов такой же конструкции). Расстояние между шлюзами варьируется от 700 метров на волжском склоне до 20 километров на донском склоне.

Кроме того, на канале сооружены 13 плотин, 7 водосбросов и водоспусков, паромные переправы и пристани.

Водоснабжение осуществляется из Дона и перекачивается в водохранилища тремя насосными станциями – Карповской, Мариновской и Варваровской.
В комплекс Волго‑Донского канала также входит Цимлянский гидроузел и сеть оросительных каналов, используемая для орошения и обводнения земель засушливой зоны.
© РИА Новости / Кирилл БрагаТеплоход "Александр Суворов" проходит через шлюз №1 в Волго-Донский судоходный канал
Теплоход Александр Суворов проходит через шлюз №1 в Волго-Донский судоходный канал
1 из 11
Теплоход "Александр Суворов" проходит через шлюз №1 в Волго-Донский судоходный канал
© РИА Новости / Кирилл Брага
© РИА Новости / Борис ДавыдовШлюз № 1 Волго-Донский судоходного канала имени В. И. Ленина
Шлюз № 1 Волго-Донский судоходного канала имени В. И. Ленина
2 из 11
Шлюз № 1 Волго-Донский судоходного канала имени В. И. Ленина
© РИА Новости / Борис Давыдов
© РИА Новости / Александр МоклецовВолго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина
Волго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина
3 из 11
Волго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина
© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Ю. ЕвсюковВход в Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина
Вход в Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина
4 из 11
Вход в Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина
© РИА Новости / Ю. Евсюков
© РИА Новости / Евгений ХалдейВолго-Донский судоходный канал им. В.И.Ленина. Водосливная плотина Цимлянской гидроэлектростанции
Волго-Донский судоходный канал им. В.И.Ленина. Водосливная плотина Цимлянской гидроэлектростанции
5 из 11
Волго-Донский судоходный канал им. В.И.Ленина. Водосливная плотина Цимлянской гидроэлектростанции
© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / С. ГолубевВолго-Донский судоходный канал
Волго-Донский судоходный канал
6 из 11
Волго-Донский судоходный канал
© РИА Новости / С. Голубев
© РИА Новости / В. ЛеоновСтроительство Волго-Донского канала
Строительство Волго-Донского канала
7 из 11
Строительство Волго-Донского канала
© РИА Новости / В. Леонов
© РИА Новости / Евгений ХалдейОткрытие Волго-Донского судоходного канала им. В.И.Ленина. Шлюз №1
Открытие Волго-Донского судоходного канала им. В.И.Ленина. Шлюз №1
8 из 11
Открытие Волго-Донского судоходного канала им. В.И.Ленина. Шлюз №1
© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА НовостиКарта Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина
Карта Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина
9 из 11
Карта Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина
© РИА Новости
© РИА Новости / Кирилл БрагаТеплоход "Александр Суворов", следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону
Теплоход Александр Суворов, следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону
10 из 11
Теплоход "Александр Суворов", следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Кирилл Брага
© РИА Новости / Кирилл БрагаСуда на 30-ом шлюзе Волго-Донского судоходного канала
Суда на 30-ом шлюзе Волго-Донского судоходного канала
11 из 11
Суда на 30-ом шлюзе Волго-Донского судоходного канала
© РИА Новости / Кирилл Брага
1 из 11
Теплоход "Александр Суворов" проходит через шлюз №1 в Волго-Донский судоходный канал
© РИА Новости / Кирилл Брага
2 из 11
Шлюз № 1 Волго-Донский судоходного канала имени В. И. Ленина
© РИА Новости / Борис Давыдов
3 из 11
Волго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина
© РИА Новости / Александр Моклецов
4 из 11
Вход в Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина
© РИА Новости / Ю. Евсюков
5 из 11
Волго-Донский судоходный канал им. В.И.Ленина. Водосливная плотина Цимлянской гидроэлектростанции
© РИА Новости / Евгений Халдей
6 из 11
Волго-Донский судоходный канал
© РИА Новости / С. Голубев
7 из 11
Строительство Волго-Донского канала
© РИА Новости / В. Леонов
8 из 11
Открытие Волго-Донского судоходного канала им. В.И.Ленина. Шлюз №1
© РИА Новости / Евгений Халдей
9 из 11
Карта Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина
© РИА Новости
10 из 11
Теплоход "Александр Суворов", следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Кирилл Брага
11 из 11
Суда на 30-ом шлюзе Волго-Донского судоходного канала
© РИА Новости / Кирилл Брага
 
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