https://ria.ru/20220727/volgodonskiykanal-1805132583.html

Соединяя великие реки: история строительства Волго-Донского канала

Соединяя великие реки: история строительства Волго-Донского канала - РИА Новости, 27.07.2022

Соединяя великие реки: история строительства Волго-Донского канала

Ровно 70 лет назад, 27 июля 1952 года, состоялось официальное открытие Волго-Донского судоходного канала. Для постройки 101 километра водной артерии... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:00

2022-07-27T10:00

2022-07-27T10:01

морская держава

дон

волга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805120675_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_8ceb6e840c1db94d245a296b73adab65.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ровно 70 лет назад, 27 июля 1952 года, состоялось официальное открытие Волго-Донского судоходного канала. Для постройки 101 километра водной артерии использовались шагающие экскаваторы, а властям пришлось принять решение о переселении 160 станиц и хуторов.От турецкого султана до Петра IИдея соединить Волгу и Дон появилась еще в середине XVI века: тогда в 1569 году турецкий султан Селим II отправил около 20 тысяч воинов прорыть канал между реками, но ничего не получилось.Объединить Волгу и Дон грезил и Петр I в 1697 году. Правда, он рассчитывал на более скромный вариант, предполагая прорыть канал между притоками этих двух крупных водных артерий – Иловлей и Камышинкой. Петровской стройкой руководил иностранный инженер Иоганн Бреккель, и, если верить документам, к 1701 году часть объектов была построена, но начавшаяся Северная война скорректировала планы и внимание государя.Стройка в цифрахСтроительство Волго‑Донского канала началось в феврале 1948 года и продолжалось 4,5 года – рекордно короткий срок для своего времени. Трудовые ресурсы для стройки власти набирали по всей стране, также в строительстве принимали участие военнопленные немцы и советские заключенные. Последние получали зарплату наравне с добровольцами.Стройка была поистине колоссальная: было извлечено 150 миллионов кубометров земли и уложено 3 миллиона кубометров бетона. В ходе работ задействовали 8 тысяч единиц техники.Стрела экскаватора составляла 65 метров, а ковш забирал сразу 14 кубометров грунта – это почти два вагона, и доставал его с глубины 40 метров, поднимал на высоту 40 метров и переносил на 100 метров. Машина весила 1,2 тысячи тонн.Побочный эффектТак как создание нового канала означало неминуемое затопление ряда территорий, в 1949 году было отдано распоряжение о переселении людей, а дома, постройки, кладбища и все виды растительности подлежали уничтожению или перемещению. Переселение продолжалось в течение двух лет. Шлюзовые лестницы и гидроузелВ 1952 году воды Волги и Дона наконец слились между 1 и 2-м шлюзами. К концу стройки общая протяженность канала составила 101 километр, а глубина – не менее 3,5 метров.Трасса канала, пересекающая Береславское, Варваровское и Карповское водохранилища, насчитывает 13 судоходных шлюзов, разделенных на Волжскую шлюзовую лестницу (высота 88 метров, состоит из 9 однокамерных однониточных шлюзов) и Донскую шлюзовую лестницу (высота 44 метра, состоит из 4 шлюзов такой же конструкции). Расстояние между шлюзами варьируется от 700 метров на волжском склоне до 20 километров на донском склоне.Водоснабжение осуществляется из Дона и перекачивается в водохранилища тремя насосными станциями – Карповской, Мариновской и Варваровской.В комплекс Волго‑Донского канала также входит Цимлянский гидроузел и сеть оросительных каналов, используемая для орошения и обводнения земель засушливой зоны.

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дон, волга