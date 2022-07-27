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Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова
Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова - РИА Новости, 27.07.2022
Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова
Инициативы финских депутатов о невыдаче виз россиянам ставят цель наказать, никакого отношения к безопасности это не имеет, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:38
2022-07-27T23:38
2022-07-27T23:38
туризм
россия
финляндия
европа
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
туризм
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инициативы финских депутатов о невыдаче виз россиянам ставят цель наказать, никакого отношения к безопасности это не имеет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."При этом финскими политическими деятелями и не скрывается, что основной мотив их инициативы – бесплодные попытки сильнее "наказать" Россию и ее граждан. Ни о каких угрозах безопасности Финляндии или здоровью граждан инициаторы запрета не вспоминают", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.Захарова выразила обеспокоенность легкостью принимаемых Финляндией решений относительно взятых на себя международных обязательств "способствовать взаимным поездкам и контактам граждан", экономическим интересам собственных предпринимателей."Такие действия в конечном итоге ведут к возвращению разделительных линий в Европе и, как следствие, к росту напряженности. Или это вступительный взнос в НАТО?" - рассуждает дипломат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, туризм, визы
Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова
Захарова: идея не выдавать визы россиянам продиктована желанием Хельсинки наказать Россию