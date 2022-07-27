https://ria.ru/20220727/vizy-1805464161.html

Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова

Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова - РИА Новости, 27.07.2022

Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова

Инициативы финских депутатов о невыдаче виз россиянам ставят цель наказать, никакого отношения к безопасности это не имеет, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:38

2022-07-27T23:38

2022-07-27T23:38

туризм

россия

финляндия

европа

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

туризм

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инициативы финских депутатов о невыдаче виз россиянам ставят цель наказать, никакого отношения к безопасности это не имеет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."При этом финскими политическими деятелями и не скрывается, что основной мотив их инициативы – бесплодные попытки сильнее "наказать" Россию и ее граждан. Ни о каких угрозах безопасности Финляндии или здоровью граждан инициаторы запрета не вспоминают", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.Захарова выразила обеспокоенность легкостью принимаемых Финляндией решений относительно взятых на себя международных обязательств "способствовать взаимным поездкам и контактам граждан", экономическим интересам собственных предпринимателей."Такие действия в конечном итоге ведут к возвращению разделительных линий в Европе и, как следствие, к росту напряженности. Или это вступительный взнос в НАТО?" - рассуждает дипломат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, финляндия, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, туризм, визы