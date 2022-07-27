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Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова - РИА Новости, 27.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220727/vizy-1805464161.html
Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова
Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова - РИА Новости, 27.07.2022
Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова
Инициативы финских депутатов о невыдаче виз россиянам ставят цель наказать, никакого отношения к безопасности это не имеет, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:38
2022-07-27T23:38
туризм
россия
финляндия
европа
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
туризм
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инициативы финских депутатов о невыдаче виз россиянам ставят цель наказать, никакого отношения к безопасности это не имеет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."При этом финскими политическими деятелями и не скрывается, что основной мотив их инициативы – бесплодные попытки сильнее "наказать" Россию и ее граждан. Ни о каких угрозах безопасности Финляндии или здоровью граждан инициаторы запрета не вспоминают", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.Захарова выразила обеспокоенность легкостью принимаемых Финляндией решений относительно взятых на себя международных обязательств "способствовать взаимным поездкам и контактам граждан", экономическим интересам собственных предпринимателей."Такие действия в конечном итоге ведут к возвращению разделительных линий в Европе и, как следствие, к росту напряженности. Или это вступительный взнос в НАТО?" - рассуждает дипломат.
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россия, финляндия, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, туризм, визы
23:38 27.07.2022
 
Решением по визам Финляндия хочет наказать Россию, считает Захарова

Захарова: идея не выдавать визы россиянам продиктована желанием Хельсинки наказать Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инициативы финских депутатов о невыдаче виз россиянам ставят цель наказать, никакого отношения к безопасности это не имеет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"При этом финскими политическими деятелями и не скрывается, что основной мотив их инициативы – бесплодные попытки сильнее "наказать" Россию и ее граждан. Ни о каких угрозах безопасности Финляндии или здоровью граждан инициаторы запрета не вспоминают", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.
Захарова выразила обеспокоенность легкостью принимаемых Финляндией решений относительно взятых на себя международных обязательств "способствовать взаимным поездкам и контактам граждан", экономическим интересам собственных предпринимателей.
"Такие действия в конечном итоге ведут к возвращению разделительных линий в Европе и, как следствие, к росту напряженности. Или это вступительный взнос в НАТО?" - рассуждает дипломат.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 22:27Туризм
МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам
 
ТуризмРоссияФинляндияЕвропаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваТуризмВизы
 
 
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