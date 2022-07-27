22:27 27.07.2022 (обновлено: 23:03 27.07.2022)
МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам
Захарова: Москва ответит, если Финляндия прекратит выдавать туристические визы россиянам
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы гражданам России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу финских парламентариев.
"Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях", — говорится в релизе.
Ранее финское агентство STT сообщило, что крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Кроме того, исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден сказал, что Хельсинки должен ужесточить политику выдачи виз россиянам.
Также глава консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер сообщил об увеличении числа отказов в шенгенских визах россиянам до 12 процентов от поданных заявок.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.