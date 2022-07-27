https://ria.ru/20220727/vizy-1805456335.html

МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам

МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам - РИА Новости, 27.07.2022

МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам

Россия примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы гражданам России, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:27

2022-07-27T22:27

2022-07-27T23:03

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы гражданам России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу финских парламентариев.Ранее финское агентство STT сообщило, что крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Кроме того, исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден сказал, что Хельсинки должен ужесточить политику выдачи виз россиянам.Также глава консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер сообщил об увеличении числа отказов в шенгенских визах россиянам до 12 процентов от поданных заявок.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, владимир путин, финляндия, хельсинки, туризм, новости - туризм