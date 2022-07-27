Рейтинг@Mail.ru
МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220727/vizy-1805456335.html
МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам
МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам - РИА Новости, 27.07.2022
МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам
Россия примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы гражданам России, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:27
2022-07-27T23:03
в мире
россия
туризм
владимир путин
финляндия
хельсинки
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы гражданам России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу финских парламентариев.Ранее финское агентство STT сообщило, что крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Кроме того, исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден сказал, что Хельсинки должен ужесточить политику выдачи виз россиянам.Также глава консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер сообщил об увеличении числа отказов в шенгенских визах россиянам до 12 процентов от поданных заявок.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, финляндия, хельсинки, туризм, новости - туризм
22:27 27.07.2022 (обновлено: 23:03 27.07.2022)
 
МИД пообещал ответить Финляндии в случае запрета выдачи виз россиянам

Захарова: Москва ответит, если Финляндия прекратит выдавать туристические визы россиянам

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы гражданам России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инициативу финских парламентариев.

"Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях", — говорится в релизе.

Ранее финское агентство STT сообщило, что крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Кроме того, исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден сказал, что Хельсинки должен ужесточить политику выдачи виз россиянам.
Также глава консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер сообщил об увеличении числа отказов в шенгенских визах россиянам до 12 процентов от поданных заявок.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 17:29Туризм
Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам
 
ТуризмВ миреРоссияВладимир ПутинФинляндияХельсинкиТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала