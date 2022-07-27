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Евросоюз не принимал решения об отмене выдачи виз россиянам

Евросоюз не принимал решения об отмене выдачи виз россиянам - РИА Новости, 27.07.2022

Евросоюз не принимал решения об отмене выдачи виз россиянам

На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:34

2022-07-27T10:34

2022-07-27T10:34

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы."Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось", - заявил собеседник РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать подобные публикации.Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии на этой неделе, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден заявил, что Хельсинки должен ужесточить политику выдачи виз россиянам, финский МИД готов рассмотреть этот вопрос.По данным СМИ, некоторые страны ЕС и Шенгенского соглашения решили ограничить выдачу виз в России. Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша продлевают или выдают новые визы только членам семьи или при определенных строгих условиях. Польша потребовала ввести визовые ограничения для россиян на территории всего ЕС. Нидерланды не могут выдавать новые визы россиянам, так как Россия выслала их представителей из страны, отмечает финская YLE. Франция, Греция и Испания в ближайшее время не будут принимать новые заявления на получение визы в России, в системе записи на подачу документов нет мест на ближайшие недели, отмечается в сообщении YLE.В МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий.

https://ria.ru/20220726/vizy-1805095799.html

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россия, москва, евросоюз, шенгенская зона, шенгенская виза