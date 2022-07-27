https://ria.ru/20220727/vizy-1805222958.html
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 27.07.2022
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян
На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:46
2022-07-27T05:46
2022-07-27T10:30
в мире
россия
евросоюз
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы."Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось", - заявил собеседник РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать подобные публикации.Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.
https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322eedffccb04a4969adcedc94b5e31a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, новости - туризм
05:46 27.07.2022 (обновлено: 10:30 27.07.2022)
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян
На уровне Евросоюза не принимали решений об отмене выдачи шенгенских виз россиянам