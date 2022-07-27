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Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян

Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 27.07.2022

Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян

На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T05:46

2022-07-27T05:46

2022-07-27T10:30

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы."Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось", - заявил собеседник РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать подобные публикации.Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.

https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html

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Максим Горбачев

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