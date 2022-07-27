Рейтинг@Mail.ru
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220727/vizy-1805222958.html
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 27.07.2022
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян
На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:46
2022-07-27T10:30
в мире
россия
евросоюз
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы."Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось", - заявил собеседник РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать подобные публикации.Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.
https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322eedffccb04a4969adcedc94b5e31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, новости - туризм
05:46 27.07.2022 (обновлено: 10:30 27.07.2022)
 
Источник прокомментировал сообщения об отмене шенгенских виз для россиян

На уровне Евросоюза не принимали решений об отмене выдачи шенгенских виз россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы.
"Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось", - заявил собеседник РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать подобные публикации.
Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 17:29Туризм
Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам
 
ТуризмВ миреРоссияЕвросоюзНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала