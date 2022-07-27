https://ria.ru/20220727/utechka-1805350129.html

Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас

Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас - РИА Новости, 27.07.2022

Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас

Нынешние штрафы за утечку персональных данных граждан неоправданно низкие, необходимо вводить оборотные штрафы для компаний, заявил председатель комитета Совета РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:24

2022-07-27T15:24

2022-07-27T15:45

экономика

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нынешние штрафы за утечку персональных данных граждан неоправданно низкие, необходимо вводить оборотные штрафы для компаний, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Что касается коммерческих организаций, то многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы ,и я считаю эту логику обоснованной. Масштабы бизнеса разные, и всех под одну гребёнку нельзя причесать. Потому оборотные штрафы - это решение вопроса", - заявил он на пресс-конференции.Сенатор подчеркнул, что нынешний размер штрафов несоразмерен ущербу, причиняемому утечкой персональных данных.

https://ria.ru/20220725/shtraf-1804784135.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, андрей клишас, россия