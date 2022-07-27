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Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас - РИА Новости, 27.07.2022
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Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас
Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас - РИА Новости, 27.07.2022
Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас
Нынешние штрафы за утечку персональных данных граждан неоправданно низкие, необходимо вводить оборотные штрафы для компаний, заявил председатель комитета Совета РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:24
2022-07-27T15:45
экономика
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нынешние штрафы за утечку персональных данных граждан неоправданно низкие, необходимо вводить оборотные штрафы для компаний, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Что касается коммерческих организаций, то многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы ,и я считаю эту логику обоснованной. Масштабы бизнеса разные, и всех под одну гребёнку нельзя причесать. Потому оборотные штрафы - это решение вопроса", - заявил он на пресс-конференции.Сенатор подчеркнул, что нынешний размер штрафов несоразмерен ущербу, причиняемому утечкой персональных данных.
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экономика, андрей клишас, россия
15:24 27.07.2022 (обновлено: 15:45 27.07.2022)
 
Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас

Клишас призвал ввести оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нынешние штрафы за утечку персональных данных граждан неоправданно низкие, необходимо вводить оборотные штрафы для компаний, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Что касается коммерческих организаций, то многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы ,и я считаю эту логику обоснованной. Масштабы бизнеса разные, и всех под одну гребёнку нельзя причесать. Потому оборотные штрафы - это решение вопроса", - заявил он на пресс-конференции.
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Сенатор подчеркнул, что нынешний размер штрафов несоразмерен ущербу, причиняемому утечкой персональных данных.
 
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