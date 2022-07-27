Рейтинг@Mail.ru
В УПЦ отказались от проведения крестного хода ко Дню крещения Руси - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220727/upts-1805325951.html
В УПЦ отказались от проведения крестного хода ко Дню крещения Руси
В УПЦ отказались от проведения крестного хода ко Дню крещения Руси - РИА Новости, 27.07.2022
В УПЦ отказались от проведения крестного хода ко Дню крещения Руси
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не будет проводить традиционный крестный ход ко Дню крещения Руси в 2022 году, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:02
2022-07-27T14:02
религия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
украина
россия
русская православная церковь
украинская православная церковь
день крещения руси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152855/76/1528557698_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2a545b12042f240eea6e0f05fa3d051c.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не будет проводить традиционный крестный ход ко Дню крещения Руси в 2022 году, сообщил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря)."Украинская православная церковь День крещения Руси и память святого князя Владимира будет отмечать совершением божественной литургии в своих храмах и монастырях. Традиционного крестного хода в этом году не будет", – сказал митрополит.Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине. Каноническая УПЦ проводила молитвенное шествие с чудотворными иконами и мощами святых накануне праздника, его маршрут пролегал от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры. В 2021 году в шествии приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных украинской полицией цифр.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794663069.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152855/76/1528557698_67:0:1934:1400_1920x0_80_0_0_2ec69f3755f18d6915a4967d2319bb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), украина, россия, русская православная церковь, украинская православная церковь, день крещения руси
14:02 27.07.2022
 
В УПЦ отказались от проведения крестного хода ко Дню крещения Руси

В УПЦ отказались от проведения в этом году крестного хода в честь Дня крещения Руси

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре в Киеве
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не будет проводить традиционный крестный ход ко Дню крещения Руси в 2022 году, сообщил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
"Украинская православная церковь День крещения Руси и память святого князя Владимира будет отмечать совершением божественной литургии в своих храмах и монастырях. Традиционного крестного хода в этом году не будет", – сказал митрополит.
Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине. Каноническая УПЦ проводила молитвенное шествие с чудотворными иконами и мощами святых накануне праздника, его маршрут пролегал от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры. В 2021 году в шествии приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных украинской полицией цифр.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
Сторонники Украинской православной церкви молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве. 2021 год - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 08:00Религия
"Это вынужденная мера". Что ждет верующих Украины
 
РелигияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)УкраинаРоссияРусская православная церковьУкраинская православная церковьДень крещения Руси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала