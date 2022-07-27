В УПЦ отказались от проведения крестного хода ко Дню крещения Руси
В УПЦ отказались от проведения в этом году крестного хода в честь Дня крещения Руси
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре в Киеве
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не будет проводить традиционный крестный ход ко Дню крещения Руси в 2022 году, сообщил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
"Украинская православная церковь День крещения Руси и память святого князя Владимира будет отмечать совершением божественной литургии в своих храмах и монастырях. Традиционного крестного хода в этом году не будет", – сказал митрополит.
Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине. Каноническая УПЦ проводила молитвенное шествие с чудотворными иконами и мощами святых накануне праздника, его маршрут пролегал от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры. В 2021 году в шествии приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных украинской полицией цифр.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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