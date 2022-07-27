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В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы - РИА Новости, 27.07.2022
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В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы
В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы - РИА Новости, 27.07.2022
В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы
Полиция возбудила уголовное дело после того, как в детском саду в городе Юрюзань Челябинской области воспитатель заставила двух детей чистить унитазы, сообщили... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:15
2022-07-27T16:15
происшествия
россия
катав-ивановский район
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после того, как в детском саду в городе Юрюзань Челябинской области воспитатель заставила двух детей чистить унитазы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.Как сообщала на своей странице во "ВКонтакте" депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, в детском саду №7 города Юрюзань Катав-Ивановского района воспитатель заставила двух пятилетних девочек в ясельной группе ершиком чистить унитазы и стирать "сопливчики". Родители обратились к заведующей с жалобой, но та предложила родителям подобрать другой детский сад."Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала собеседница агентства. Для установления объективной картины произошедшего проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, уточнили в пресс-службе.
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россия
катав-ивановский район
челябинская область
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происшествия, россия, катав-ивановский район, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:15 27.07.2022
 
В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы

Челябинская полиция завела дело из-за того, что детей в детсаду заставили чистить унитазы

© Depositphotos / GudellaТуалет
Туалет - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / Gudella
Туалет. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после того, как в детском саду в городе Юрюзань Челябинской области воспитатель заставила двух детей чистить унитазы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Как сообщала на своей странице во "ВКонтакте" депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, в детском саду №7 города Юрюзань Катав-Ивановского района воспитатель заставила двух пятилетних девочек в ясельной группе ершиком чистить унитазы и стирать "сопливчики". Родители обратились к заведующей с жалобой, но та предложила родителям подобрать другой детский сад.
"Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала собеседница агентства. Для установления объективной картины произошедшего проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, уточнили в пресс-службе.
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ПроисшествияРоссияКатав-Ивановский районЧелябинская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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