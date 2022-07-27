https://ria.ru/20220727/unitaz-1805366741.html

В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы

В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы - РИА Новости, 27.07.2022

В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы

Полиция возбудила уголовное дело после того, как в детском саду в городе Юрюзань Челябинской области воспитатель заставила двух детей чистить унитазы, сообщили... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:15

2022-07-27T16:15

2022-07-27T16:15

происшествия

россия

катав-ивановский район

челябинская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после того, как в детском саду в городе Юрюзань Челябинской области воспитатель заставила двух детей чистить унитазы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.Как сообщала на своей странице во "ВКонтакте" депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, в детском саду №7 города Юрюзань Катав-Ивановского района воспитатель заставила двух пятилетних девочек в ясельной группе ершиком чистить унитазы и стирать "сопливчики". Родители обратились к заведующей с жалобой, но та предложила родителям подобрать другой детский сад."Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала собеседница агентства. Для установления объективной картины произошедшего проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220518/detsad-1789147930.html

россия

катав-ивановский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, катав-ивановский район, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)