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В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы
В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы - РИА Новости, 27.07.2022
В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы
Полиция возбудила уголовное дело после того, как в детском саду в городе Юрюзань Челябинской области воспитатель заставила двух детей чистить унитазы, сообщили... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:15
2022-07-27T16:15
2022-07-27T16:15
происшествия
россия
катав-ивановский район
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после того, как в детском саду в городе Юрюзань Челябинской области воспитатель заставила двух детей чистить унитазы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.Как сообщала на своей странице во "ВКонтакте" депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, в детском саду №7 города Юрюзань Катав-Ивановского района воспитатель заставила двух пятилетних девочек в ясельной группе ершиком чистить унитазы и стирать "сопливчики". Родители обратились к заведующей с жалобой, но та предложила родителям подобрать другой детский сад."Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала собеседница агентства. Для установления объективной картины произошедшего проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, уточнили в пресс-службе.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, катав-ивановский район, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Челябинской области детей в детсаду заставили чистить унитазы
Челябинская полиция завела дело из-за того, что детей в детсаду заставили чистить унитазы