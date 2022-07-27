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Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805408962.html
Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима
Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима - РИА Новости, 27.07.2022
Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима
Россия поможет украинскому народу избавиться от антиисторического режима в Киеве, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:12
2022-07-27T18:28
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
австрия
вена
константин гаврилов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия поможет украинскому народу избавиться от антиисторического режима в Киеве, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве, где политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на распил денежных потоков, выделяемых нацистско-наркоманской хунте странами Запада", - сказал он на 1019-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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украина
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украина, в мире, россия, австрия, вена, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр, обсе
18:12 27.07.2022 (обновлено: 18:28 27.07.2022)
 
Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима

Глава делегации Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия поможет украинскому народу избавиться от антиисторического режима в Киеве, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве, где политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на распил денежных потоков, выделяемых нацистско-наркоманской хунте странами Запада", - сказал он на 1019-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 17:03Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияАвстрияВенаКонстантин ГавриловСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕ
 
 
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