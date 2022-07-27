https://ria.ru/20220727/ukraina-1805408962.html

Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима

Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима - РИА Новости, 27.07.2022

Гаврилов: Россия поможет украинцам избавиться от антиисторического режима

Россия поможет украинскому народу избавиться от антиисторического режима в Киеве, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:12

2022-07-27T18:12

2022-07-27T18:28

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

австрия

вена

константин гаврилов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия поможет украинскому народу избавиться от антиисторического режима в Киеве, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве, где политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на распил денежных потоков, выделяемых нацистско-наркоманской хунте странами Запада", - сказал он на 1019-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html

украина

россия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, австрия, вена, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр, обсе