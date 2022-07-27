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Посол России в Лондоне заявил, что Украину делают натовской передовой базой - РИА Новости, 27.07.2022
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Посол России в Лондоне заявил, что Украину делают натовской передовой базой
Посол России в Лондоне заявил, что Украину делают натовской передовой базой - РИА Новости, 27.07.2022
Посол России в Лондоне заявил, что Украину делают натовской передовой базой
Украину неприкрыто делают натовской передовой базой, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:13
2022-07-27T17:13
украина
великобритания
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украину неприкрыто делают натовской передовой базой, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин."Все это свидетельствует о том, что Украину неприкрыто делают натовской передовой базой... Раньше это делалось скрытно, а вот сейчас уже речь идет о том, что это, действительно, и полигон, и плацдарм натовский именно конкретно. У нас были подозрения на этот счет, и много об этом говорилось, сейчас это делается совершенно неприкрыто", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что речь идет о тренировках украинских военных на заброшенных полигонах Великобритании."Хотел бы особенно обратить внимание, что пошло обучение украинских военных здесь. Причем оно производится на нескольких полигонах, на Севере, в центре, на юге Великобритании... Сейчас вот на юге, например, многие отдыхающие на берегу моря на полигоне, который не использовался годами, в субботу, причем видели, как бравые украинцы стреляют из пистолета где-то с 20-ти метров по цели. Такое показушное выступление. Но все это достаточно серьезно, я должен сказать...", - отметил он.
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украина, великобритания
17:13 27.07.2022
 
Посол России в Лондоне заявил, что Украину делают натовской передовой базой

Посол России в Британии Келин: Украину неприкрыто делают натовской передовой базой

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украину неприкрыто делают натовской передовой базой, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Все это свидетельствует о том, что Украину неприкрыто делают натовской передовой базой... Раньше это делалось скрытно, а вот сейчас уже речь идет о том, что это, действительно, и полигон, и плацдарм натовский именно конкретно. У нас были подозрения на этот счет, и много об этом говорилось, сейчас это делается совершенно неприкрыто", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что речь идет о тренировках украинских военных на заброшенных полигонах Великобритании.
"Хотел бы особенно обратить внимание, что пошло обучение украинских военных здесь. Причем оно производится на нескольких полигонах, на Севере, в центре, на юге Великобритании... Сейчас вот на юге, например, многие отдыхающие на берегу моря на полигоне, который не использовался годами, в субботу, причем видели, как бравые украинцы стреляют из пистолета где-то с 20-ти метров по цели. Такое показушное выступление. Но все это достаточно серьезно, я должен сказать...", - отметил он.
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