https://ria.ru/20220727/ukraina-1805388682.html

Посол России в Лондоне заявил, что Украину делают натовской передовой базой

Посол России в Лондоне заявил, что Украину делают натовской передовой базой - РИА Новости, 27.07.2022

Посол России в Лондоне заявил, что Украину делают натовской передовой базой

Украину неприкрыто делают натовской передовой базой, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:13

2022-07-27T17:13

2022-07-27T17:13

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украину неприкрыто делают натовской передовой базой, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин."Все это свидетельствует о том, что Украину неприкрыто делают натовской передовой базой... Раньше это делалось скрытно, а вот сейчас уже речь идет о том, что это, действительно, и полигон, и плацдарм натовский именно конкретно. У нас были подозрения на этот счет, и много об этом говорилось, сейчас это делается совершенно неприкрыто", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что речь идет о тренировках украинских военных на заброшенных полигонах Великобритании."Хотел бы особенно обратить внимание, что пошло обучение украинских военных здесь. Причем оно производится на нескольких полигонах, на Севере, в центре, на юге Великобритании... Сейчас вот на юге, например, многие отдыхающие на берегу моря на полигоне, который не использовался годами, в субботу, причем видели, как бравые украинцы стреляют из пистолета где-то с 20-ти метров по цели. Такое показушное выступление. Но все это достаточно серьезно, я должен сказать...", - отметил он.

https://ria.ru/20220726/dzhonson-1805125060.html

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украина, великобритания