https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине - РИА Новости, 27.07.2022
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:03
2022-07-27T17:03
2022-07-27T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины."Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк", — написал он в Telegram-канале.В июне глава ДНР отмечал, что Украина может в скором времени исчезнуть с карты мира как независимое государство.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
17:03 27.07.2022 (обновлено: 18:26 27.07.2022)
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине
Пушилин заявил о необходимости освободить Киев, Одессу, Харьков и другие города на Украине