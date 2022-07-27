https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html

Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине

Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине - РИА Новости, 27.07.2022

Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:03

2022-07-27T17:03

2022-07-27T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805390305_121:341:3153:2047_1920x0_80_0_0_74f60dbed1a29d3a9131f4ac37e248ea.jpg

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины."Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк", — написал он в Telegram-канале.В июне глава ДНР отмечал, что Украина может в скором времени исчезнуть с карты мира как независимое государство.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр