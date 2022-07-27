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Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине - РИА Новости, 27.07.2022
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:03
2022-07-27T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины."Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк", — написал он в Telegram-канале.В июне глава ДНР отмечал, что Украина может в скором времени исчезнуть с карты мира как независимое государство.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
17:03 27.07.2022 (обновлено: 18:26 27.07.2022)
 
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине

Пушилин заявил о необходимости освободить Киев, Одессу, Харьков и другие города на Украине

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк", — написал он в Telegram-канале.
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В июне глава ДНР отмечал, что Украина может в скором времени исчезнуть с карты мира как независимое государство.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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