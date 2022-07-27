16:20 27.07.2022 (обновлено: 16:56 27.07.2022)
Правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц
Правительство Германии одобрило продажу Украине ста немецких гаубиц
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ещё 11 июля подал заявление о производстве 100 гаубиц типа Panzerhaubitze2000 стоимостью в 1,7 миллиарда евро и всего через два дня получил разрешение со стороны министерства экономики ФРГ, пишет издание, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна.
"Еще в апреле Украина запросила у KMW возможность закупки гаубиц напрямую у производителя. KMW немедленно представил соответствующее предложение", - указывает Spiegel. По словам представителя концерна, это во много раз превысит стоимость предыдущих поставок этого типа вооружения, а концерн начнёт производство в кратчайшие сроки. "Ожидается, что производство всех гаубиц займёт несколько лет, поэтому речь о долгосрочном усилении украинской армии", - добавляет Spiegel.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.