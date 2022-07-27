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Правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805368755.html
Правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц
Правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц - РИА Новости, 27.07.2022
Правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц
Правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на представителя немецкого... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:20
2022-07-27T16:56
специальная военная операция на украине
германия
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW).Концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ещё 11 июля подал заявление о производстве 100 гаубиц типа Panzerhaubitze2000 стоимостью в 1,7 миллиарда евро и всего через два дня получил разрешение со стороны министерства экономики ФРГ, пишет издание, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна."Еще в апреле Украина запросила у KMW возможность закупки гаубиц напрямую у производителя. KMW немедленно представил соответствующее предложение", - указывает Spiegel. По словам представителя концерна, это во много раз превысит стоимость предыдущих поставок этого типа вооружения, а концерн начнёт производство в кратчайшие сроки. "Ожидается, что производство всех гаубиц займёт несколько лет, поэтому речь о долгосрочном усилении украинской армии", - добавляет Spiegel.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803567883.html
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германия, в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр
16:20 27.07.2022 (обновлено: 16:56 27.07.2022)
 
Правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц

Правительство Германии одобрило продажу Украине ста немецких гаубиц

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ещё 11 июля подал заявление о производстве 100 гаубиц типа Panzerhaubitze2000 стоимостью в 1,7 миллиарда евро и всего через два дня получил разрешение со стороны министерства экономики ФРГ, пишет издание, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна.
"Еще в апреле Украина запросила у KMW возможность закупки гаубиц напрямую у производителя. KMW немедленно представил соответствующее предложение", - указывает Spiegel. По словам представителя концерна, это во много раз превысит стоимость предыдущих поставок этого типа вооружения, а концерн начнёт производство в кратчайшие сроки. "Ожидается, что производство всех гаубиц займёт несколько лет, поэтому речь о долгосрочном усилении украинской армии", - добавляет Spiegel.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 20:42
Министр обороны Украины назвал страну "испытательным полигоном" для оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияВ миреУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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