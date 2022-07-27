https://ria.ru/20220727/ukraina-1805357058.html

В МИД раскритиковали идею Киева о наказании за получение паспорта России

В МИД раскритиковали идею Киева о наказании за получение паспорта России - РИА Новости, 27.07.2022

В МИД раскритиковали идею Киева о наказании за получение паспорта России

Если Киев введет уголовную ответственность за получение паспорта РФ, это вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека, заявил заместитель... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:44

2022-07-27T15:44

2022-07-27T15:55

украина

в мире

владимир зеленский

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Если Киев введет уголовную ответственность за получение паспорта РФ, это вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Если действительно будет введена уголовная ответственность до 15 лет тюрьмы за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии", - сказал Нечаев на брифинге в среду.Он добавил, что последние решения и действия Киева не позволяют сомневаться, что режим Владимира Зеленского "продолжит свою преступную деятельность"."Это лишний раз подтверждает правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, искоренению угроз ее гражданам, а также республикам Донбасса и России. Все эти цели будут достигнуты", - заключил Нечаев.

https://ria.ru/20220722/pasport-1804430247.html

https://ria.ru/20220707/pasporta-1800914679.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, владимир зеленский, россия, киев