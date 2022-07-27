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В МИД раскритиковали идею Киева о наказании за получение паспорта России - РИА Новости, 27.07.2022
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В МИД раскритиковали идею Киева о наказании за получение паспорта России
В МИД раскритиковали идею Киева о наказании за получение паспорта России - РИА Новости, 27.07.2022
В МИД раскритиковали идею Киева о наказании за получение паспорта России
Если Киев введет уголовную ответственность за получение паспорта РФ, это вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека, заявил заместитель... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:44
2022-07-27T15:55
украина
в мире
владимир зеленский
россия
киев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Если Киев введет уголовную ответственность за получение паспорта РФ, это вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Если действительно будет введена уголовная ответственность до 15 лет тюрьмы за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии", - сказал Нечаев на брифинге в среду.Он добавил, что последние решения и действия Киева не позволяют сомневаться, что режим Владимира Зеленского "продолжит свою преступную деятельность"."Это лишний раз подтверждает правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, искоренению угроз ее гражданам, а также республикам Донбасса и России. Все эти цели будут достигнуты", - заключил Нечаев.
https://ria.ru/20220722/pasport-1804430247.html
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украина, в мире, владимир зеленский, россия, киев
15:44 27.07.2022 (обновлено: 15:55 27.07.2022)
 
В МИД раскритиковали идею Киева о наказании за получение паспорта России

В МИД раскритиковали возможное введение Киевом наказание за получение российского паспорта

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Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Если Киев введет уголовную ответственность за получение паспорта РФ, это вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Если действительно будет введена уголовная ответственность до 15 лет тюрьмы за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии", - сказал Нечаев на брифинге в среду.
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Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России
Он добавил, что последние решения и действия Киева не позволяют сомневаться, что режим Владимира Зеленского "продолжит свою преступную деятельность".
"Это лишний раз подтверждает правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, искоренению угроз ее гражданам, а также республикам Донбасса и России. Все эти цели будут достигнуты", - заключил Нечаев.
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