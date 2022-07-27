https://ria.ru/20220727/ukraina-1805352125.html
Украина сознательно ведет дело к техногенной катастрофе, заявили в МИД
Украина сознательно ведет дело к техногенной катастрофе, заявили в МИД - РИА Новости, 27.07.2022
Украина сознательно ведет дело к техногенной катастрофе, заявили в МИД
Украина своими атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:29
2022-07-27T15:29
2022-07-27T15:41
специальная военная операция на украине
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запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина своими атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев."С маниакальным упорством ВСУ обстреливает крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности, и нарушая резолюцию и решения Генеральной конференции МАГАТЭ. Похоже, никого в Киеве не смущает практика обстрелов ядерных объектов. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
15:29 27.07.2022 (обновлено: 15:41 27.07.2022)
Украина сознательно ведет дело к техногенной катастрофе, заявили в МИД
МИД: Украина атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведет дело к техногенной катастрофе