https://ria.ru/20220727/ukraina-1805352125.html

Украина сознательно ведет дело к техногенной катастрофе, заявили в МИД

Украина сознательно ведет дело к техногенной катастрофе, заявили в МИД - РИА Новости, 27.07.2022

Украина сознательно ведет дело к техногенной катастрофе, заявили в МИД

Украина своими атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:29

2022-07-27T15:29

2022-07-27T15:41

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина своими атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев."С маниакальным упорством ВСУ обстреливает крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности, и нарушая резолюцию и решения Генеральной конференции МАГАТЭ. Похоже, никого в Киеве не смущает практика обстрелов ядерных объектов. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.

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Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр