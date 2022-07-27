Зеленский упустил шанс не довести дело до эскалации, заявили власти Крыма
Спикер парламента Крыма Константинов: Зеленский прозевал шанс не допустить эскалации
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Владимира Зеленского был исторический шанс не допустить эскалации конфликта на Украине, но он его прозевал.
"У Зеленского был исторический шанс не допустить нынешней ситуации в самый начальный момент её формирования. Но он этот шанс бездарно прозевал, поскольку политик он неопытный, недальновидный", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, Зеленскому нужно было признать российский статус Крыма и отказаться от претензий на Донбасс. "Что терял в таком случае Зеленский? Ничего. Крым уже восемь лет ему не принадлежит, равно как и Донбасс. Обычные люди, живущие в этих регионах, давно перестали считать себя одним целым с тем, что до недавних пор принято было называть Украиной, об этом свидетельствуют все проводившиеся в Крыму и на Донбассе соцопросы", - подчеркнул глава крымского парламента.
Вторым условием для выхода Украины из политического тупика, по словам Константинова, было провозглашение нейтрального статуса. "В целом он у Украины и так был, нужно было его просто сохранить и снабдить гарантиями, в том числе и международными: публично отказаться от планов вступления в НАТО, в ЕС, ещё во что-то дурно пахнущее. Эти шаги позволили бы на какое-то время решить украинский вопрос", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.