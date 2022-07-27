Рейтинг@Mail.ru
Зеленский упустил шанс не довести дело до эскалации, заявили власти Крыма - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805316316.html
Зеленский упустил шанс не довести дело до эскалации, заявили власти Крыма
Зеленский упустил шанс не довести дело до эскалации, заявили власти Крыма - РИА Новости, 27.07.2022
Зеленский упустил шанс не довести дело до эскалации, заявили власти Крыма
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Владимира Зеленского был исторический шанс не допустить эскалации конфликта на Украине, но он его РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:35
2022-07-27T13:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
республика крым
владимир зеленский
владимир константинов
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Владимира Зеленского был исторический шанс не допустить эскалации конфликта на Украине, но он его прозевал."У Зеленского был исторический шанс не допустить нынешней ситуации в самый начальный момент её формирования. Но он этот шанс бездарно прозевал, поскольку политик он неопытный, недальновидный", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, Зеленскому нужно было признать российский статус Крыма и отказаться от претензий на Донбасс. "Что терял в таком случае Зеленский? Ничего. Крым уже восемь лет ему не принадлежит, равно как и Донбасс. Обычные люди, живущие в этих регионах, давно перестали считать себя одним целым с тем, что до недавних пор принято было называть Украиной, об этом свидетельствуют все проводившиеся в Крыму и на Донбассе соцопросы", - подчеркнул глава крымского парламента.Вторым условием для выхода Украины из политического тупика, по словам Константинова, было провозглашение нейтрального статуса. "В целом он у Украины и так был, нужно было его просто сохранить и снабдить гарантиями, в том числе и международными: публично отказаться от планов вступления в НАТО, в ЕС, ещё во что-то дурно пахнущее. Эти шаги позволили бы на какое-то время решить украинский вопрос", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220612/nato-1794958946.html
https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_85d24b0764fcd91010ba3ef396d0b75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, республика крым, владимир зеленский, владимир константинов, ситуация в днр и лнр
13:35 27.07.2022
 
Зеленский упустил шанс не довести дело до эскалации, заявили власти Крыма

Спикер парламента Крыма Константинов: Зеленский прозевал шанс не допустить эскалации

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Владимира Зеленского был исторический шанс не допустить эскалации конфликта на Украине, но он его прозевал.
"У Зеленского был исторический шанс не допустить нынешней ситуации в самый начальный момент её формирования. Но он этот шанс бездарно прозевал, поскольку политик он неопытный, недальновидный", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 22:03
Столтенберг допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки
По его словам, Зеленскому нужно было признать российский статус Крыма и отказаться от претензий на Донбасс. "Что терял в таком случае Зеленский? Ничего. Крым уже восемь лет ему не принадлежит, равно как и Донбасс. Обычные люди, живущие в этих регионах, давно перестали считать себя одним целым с тем, что до недавних пор принято было называть Украиной, об этом свидетельствуют все проводившиеся в Крыму и на Донбассе соцопросы", - подчеркнул глава крымского парламента.
Вторым условием для выхода Украины из политического тупика, по словам Константинова, было провозглашение нейтрального статуса. "В целом он у Украины и так был, нужно было его просто сохранить и снабдить гарантиями, в том числе и международными: публично отказаться от планов вступления в НАТО, в ЕС, ещё во что-то дурно пахнущее. Эти шаги позволили бы на какое-то время решить украинский вопрос", - подчеркнул он.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 08:00
Запад ставит Украине задачу: отменить зиму или самоликвидироваться
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреРеспублика КрымВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала