https://ria.ru/20220727/ukraina-1805309129.html
Эксперт прокомментировал возможные поставки Украине самолетов A-10 и F-16
Эксперт прокомментировал возможные поставки Украине самолетов A-10 и F-16 - РИА Новости, 27.07.2022
Эксперт прокомментировал возможные поставки Украине самолетов A-10 и F-16
Ни американские штурмовики A-10 Thunderbolt, ни многоцелевые истребители F-16 в случае их поставки Киеву не смогут существенно повлиять на исход специальной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:18
2022-07-27T13:18
2022-07-27T13:18
вашингтон (штат)
ввс украины
f-16
су-25
киев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ни американские штурмовики A-10 Thunderbolt, ни многоцелевые истребители F-16 в случае их поставки Киеву не смогут существенно повлиять на исход специальной военной операции на Украине, считает военный эксперт Алексей Леонков.Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву нужны F-16, а не предложенные США A-10. По словам Сака, штурмовики не закроют воздушное пространство и не остановят российские бомбардировщики и ракеты, кроме того, большое количество стран, с которыми близка Украина, уже используют F-16, поэтому Киеву будет легче получить запчасти и техобслуживание."С точки зрения нашего противодействия – обе машины являются типовыми целями для наших комплексов ПВО и ракет класса "воздух-воздух" истребительной авиации. Поэтому ни те, ни другие машины не окажут существенного влияния на ход спецоперации", - сказал Леонков РИА Новости.Он напомнил, что F-16 – многоцелевой истребитель, который может работать как по воздушным, так и по наземным целям. При этом Вашингтон не станет поставлять Киеву последние и самые совершенные модификации F-16, справедливо опасаясь, что самолеты будут сбиты, а их начинка окажется у российских специалистов.Кроме того, процедура одобрения программы переподготовки украинских летчиков и техперсонала на F-16, согласование финансирования в конгрессе, а также само обучение займут несколько месяцев. Таким образом, американские истребители с украинскими экипажами появятся на театре военных действий в лучшем случае весной 2023 года, отметил эксперт."В свою очередь A-10 Thunderbolt – это самолет для огневой поддержки пехоты и штурмовки укрепрайонов. По идее, если украинцы хотят остановить наступление союзной армии, то должны бороться с наземными целями, и в этом отношении предложение поставить А-10 выглядит вполне разумным", - добавил Леонков.Однако профиль полета, специфика боевого применения и захода на цель требуют, чтобы на переднем крае ПВО противника была подавлена, чего украинские войска обеспечить не смогут, а потому штурмовики будут сбиты российскими зенитными ракетными комплексами.Кроме того, иной центр масс, требования по пилотированию отличают A-10 от Су-25, с которыми хорошо знакомы украинские летчики, поэтому для поставки американских штурмовиков придется одобрять еще одну программу переподготовки пилотов ВВС Украины, заключил собеседник.
https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html
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вашингтон (штат), ввс украины, f-16, су-25, киев
Эксперт прокомментировал возможные поставки Украине самолетов A-10 и F-16
Эксперт Леонков: штурмовики A-10 и истребители F-16 не изменят исход спецоперации
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ни американские штурмовики A-10 Thunderbolt, ни многоцелевые истребители F-16 в случае их поставки Киеву не смогут существенно повлиять на исход специальной военной операции на Украине, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву нужны F-1
6, а не предложенные США A-10. По словам Сака, штурмовики не закроют воздушное пространство и не остановят российские бомбардировщики и ракеты, кроме того, большое количество стран, с которыми близка Украина, уже используют F-16, поэтому Киеву будет легче получить запчасти и техобслуживание.
"С точки зрения нашего противодействия – обе машины являются типовыми целями для наших комплексов ПВО и ракет класса "воздух-воздух" истребительной авиации. Поэтому ни те, ни другие машины не окажут существенного влияния на ход спецоперации", - сказал Леонков РИА Новости.
Он напомнил, что F-16 – многоцелевой истребитель, который может работать как по воздушным, так и по наземным целям. При этом Вашингтон
не станет поставлять Киеву
последние и самые совершенные модификации F-16, справедливо опасаясь, что самолеты будут сбиты, а их начинка окажется у российских специалистов.
Кроме того, процедура одобрения программы переподготовки украинских летчиков и техперсонала на F-16, согласование финансирования в конгрессе, а также само обучение займут несколько месяцев. Таким образом, американские истребители с украинскими экипажами появятся на театре военных действий в лучшем случае весной 2023 года, отметил эксперт.
"В свою очередь A-10 Thunderbolt – это самолет для огневой поддержки пехоты и штурмовки укрепрайонов. По идее, если украинцы хотят остановить наступление союзной армии, то должны бороться с наземными целями, и в этом отношении предложение поставить А-10 выглядит вполне разумным", - добавил Леонков.
Однако профиль полета, специфика боевого применения и захода на цель требуют, чтобы на переднем крае ПВО противника была подавлена, чего украинские войска обеспечить не смогут, а потому штурмовики будут сбиты российскими зенитными ракетными комплексами.
Кроме того, иной центр масс, требования по пилотированию отличают A-10 от Су-2
5, с которыми хорошо знакомы украинские летчики, поэтому для поставки американских штурмовиков придется одобрять еще одну программу переподготовки пилотов ВВС Украины
, заключил собеседник.