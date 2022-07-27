https://ria.ru/20220727/ukraina-1805309129.html

Эксперт прокомментировал возможные поставки Украине самолетов A-10 и F-16

Эксперт прокомментировал возможные поставки Украине самолетов A-10 и F-16 - РИА Новости, 27.07.2022

Эксперт прокомментировал возможные поставки Украине самолетов A-10 и F-16

Ни американские штурмовики A-10 Thunderbolt, ни многоцелевые истребители F-16 в случае их поставки Киеву не смогут существенно повлиять на исход специальной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:18

2022-07-27T13:18

2022-07-27T13:18

вашингтон (штат)

ввс украины

f-16

су-25

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ни американские штурмовики A-10 Thunderbolt, ни многоцелевые истребители F-16 в случае их поставки Киеву не смогут существенно повлиять на исход специальной военной операции на Украине, считает военный эксперт Алексей Леонков.Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву нужны F-16, а не предложенные США A-10. По словам Сака, штурмовики не закроют воздушное пространство и не остановят российские бомбардировщики и ракеты, кроме того, большое количество стран, с которыми близка Украина, уже используют F-16, поэтому Киеву будет легче получить запчасти и техобслуживание."С точки зрения нашего противодействия – обе машины являются типовыми целями для наших комплексов ПВО и ракет класса "воздух-воздух" истребительной авиации. Поэтому ни те, ни другие машины не окажут существенного влияния на ход спецоперации", - сказал Леонков РИА Новости.Он напомнил, что F-16 – многоцелевой истребитель, который может работать как по воздушным, так и по наземным целям. При этом Вашингтон не станет поставлять Киеву последние и самые совершенные модификации F-16, справедливо опасаясь, что самолеты будут сбиты, а их начинка окажется у российских специалистов.Кроме того, процедура одобрения программы переподготовки украинских летчиков и техперсонала на F-16, согласование финансирования в конгрессе, а также само обучение займут несколько месяцев. Таким образом, американские истребители с украинскими экипажами появятся на театре военных действий в лучшем случае весной 2023 года, отметил эксперт."В свою очередь A-10 Thunderbolt – это самолет для огневой поддержки пехоты и штурмовки укрепрайонов. По идее, если украинцы хотят остановить наступление союзной армии, то должны бороться с наземными целями, и в этом отношении предложение поставить А-10 выглядит вполне разумным", - добавил Леонков.Однако профиль полета, специфика боевого применения и захода на цель требуют, чтобы на переднем крае ПВО противника была подавлена, чего украинские войска обеспечить не смогут, а потому штурмовики будут сбиты российскими зенитными ракетными комплексами.Кроме того, иной центр масс, требования по пилотированию отличают A-10 от Су-25, с которыми хорошо знакомы украинские летчики, поэтому для поставки американских штурмовиков придется одобрять еще одну программу переподготовки пилотов ВВС Украины, заключил собеседник.

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805284148.html

вашингтон (штат)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (штат), ввс украины, f-16, су-25, киев