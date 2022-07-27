https://ria.ru/20220727/ukraina-1805289904.html
Российские силы лишили боеспособности украинскую бригаду в ДНР
Российские силы лишили боеспособности украинскую бригаду в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
Российские силы лишили боеспособности украинскую бригаду в ДНР
Вооруженные силы РФ высокоточными ударами лишили боеспособности бригаду Украины в районе села Новомихайловка в ДНР, сообщили в среду журналистам в Минобороны... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:28
2022-07-27T12:28
2022-07-27T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ударами лишили боеспособности бригаду Украины в районе села Новомихайловка в ДНР, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины
12:28 27.07.2022 (обновлено: 12:49 27.07.2022)
Российские силы лишили боеспособности украинскую бригаду в ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении роты горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска