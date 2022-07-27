https://ria.ru/20220727/ukraina-1805289904.html

Российские силы лишили боеспособности украинскую бригаду в ДНР

Российские силы лишили боеспособности украинскую бригаду в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022

Российские силы лишили боеспособности украинскую бригаду в ДНР

Вооруженные силы РФ высокоточными ударами лишили боеспособности бригаду Украины в районе села Новомихайловка в ДНР, сообщили в среду журналистам в Минобороны... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:28

2022-07-27T12:28

2022-07-27T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ударами лишили боеспособности бригаду Украины в районе села Новомихайловка в ДНР, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

артемовск

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины