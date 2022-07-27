https://ria.ru/20220727/ukraina-1805287493.html

На Украине утвердили, какие госпредприятия приватизируют или ликвидируют

На Украине утвердили, какие госпредприятия приватизируют или ликвидируют - РИА Новости, 27.07.2022

На Украине утвердили, какие госпредприятия приватизируют или ликвидируют

Кабмин Украины утвердил перечень из 420 предприятий, которые приватизируют или ликвидируют, сообщили в министерстве экономики. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:20

2022-07-27T12:20

2022-07-27T12:20

экономика

украина

министерство экономики украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил перечень из 420 предприятий, которые приватизируют или ликвидируют, сообщили в министерстве экономики."Правительство утвердило перечень 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации", - говорится в сообщении минэкономики в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По информации ведомства, 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы, поскольку большая часть из них – это "юридические оболочки, у которых нет мощностей для возобновления работы"."Шестьдесят шесть госпредприятий получат новых собственников в рамках так называемой "малой" приватизации. Привлекая инвестиции, там будет восстановлено или модернизировано производство, в том числе и экспортно-ориентированное, созданы новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны", - отметили в министерстве.Какие именно предприятия планируется ликвидировать или приватизировать. не уточняется.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220727/naftogaz-1805262189.html

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экономика, украина, министерство экономики украины