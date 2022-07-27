https://ria.ru/20220727/ukraina-1805280296.html

У жителей Полтавской области Украины изъяли танки и БТР

У жителей Полтавской области Украины изъяли танки и БТР - РИА Новости, 27.07.2022

У жителей Полтавской области Украины изъяли танки и БТР

Правоохранители за пять месяцев изъяли у жителей Полтавской области Украины более 7 тысяч единиц оружия, две боевые бронированные машины и 11 танков, возбуждено РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:03

2022-07-27T12:03

2022-07-27T12:03

в мире

алексей данилов

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полтавская область

игорь коротченко

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правоохранители за пять месяцев изъяли у жителей Полтавской области Украины более 7 тысяч единиц оружия, две боевые бронированные машины и 11 танков, возбуждено 92 уголовных производства, сообщили в полтавской областной прокуратуре."В Полтавской области у местных жителей изъяли более 7 тысяч единиц оружия, боеприпасов, две бронированные машины и 11 танков. Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия", – приводит текст облпрокуратуры издание "Espreso.tv".В сообщении говорится, что из незаконного обращения изъято 158 единиц огнестрельного оружия, 46 единиц автоматического оружия, 8 пулеметов, 54 гранаты, около 7 тысяч патронов и прочее.По данным прокуратуры, в регионе на 35% снизился уровень преступности, в том числе на 29,6% уменьшилось количество тяжких уголовных правонарушений (с 2166 до 1525), однако на 72% возросло количество особо тяжких уголовных правонарушений "за счет увеличения преступлений против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка" (со 126 до 217).Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что силовые ведомства на Украине запустили систему главного ситуационного центра страны "СОТА" по контролю поставок вооружения от стран-партнеров.Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко считает, что Украина реэкспортирует до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам.

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805244042.html

https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html

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Дарья Буймова

в мире, алексей данилов, украина, полтавская область, игорь коротченко, нато, цамто