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Экспорт угля из России перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки - РИА Новости, 27.07.2022
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Экспорт угля из России перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки
Экспорт угля из России перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки - РИА Новости, 27.07.2022
Экспорт угля из России перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки
Перенастройка альтернативных Европе поставок угля из России на экспорт в июле ускорилась, хотя рентабельность поставок остается под давлением, считают эксперты... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:46
2022-07-27T14:05
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Перенастройка альтернативных Европе поставок угля из России на экспорт в июле ускорилась, хотя рентабельность поставок остается под давлением, считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).Согласно данным ИЭФ, в апреле-июне структура экспорта российского угля менялась незначительно: поставки в Европу продолжали занимать 33-35% от суммарного экспорта, однако в июле российские компании стали гораздо активнее отгружать уголь на альтернативные направления, главным образом в Китай и страны Ближнего Востока и Северной Африки (включая Турцию)."За период 1-17 июля поставки российского угля в Европу (включая трейдинг через Кипр и Швейцарию) сократились почти вдвое, а поставки в Китай и страны Ближнего Востока и Северной Африки (включая Турцию), напротив, существенно возросли", - отмечает ИЭФ на своем канале в мессенджере Telegram.При этом, согласно данным ИЭФ, прямой экспорт российского угля в Польшу и Финляндию уже практически обнулился. Однако в то же время даже вырос экспорт угля в Великобританию, также расширились поставки в Италию и Францию, в то время как в первом квартале текущего года они практически отсутствовали.Эксперты также отмечают, что скидки на российский уголь остаются рекордными. По данным агентства Argus, которые приводятся в материале, к середине июля цена на российский энергетический уголь с базисом отгрузки из порта Восточный остается более чем вдвое ниже цен на бенчмарки угля аналогичного качества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)."Таким образом, для российских угольных компаний цены примерно соответствуют уровню января 2022 года. При этом рубль существенно укрепился по сравнению с доконфликтным уровнем, а издержки (индексация тарифов РЖД и отмена льгот на порожний пробег) выросли. Это продолжает оказывает понижающее давление на рентабельность экспортных поставок российского угля", - считают в ИЭФ.
https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html
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экономика, китай, ближний восток, ржд, россия, азия, европа, африка
13:46 27.07.2022 (обновлено: 14:05 27.07.2022)
 
Экспорт угля из России перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки

Институт энергетики и финансов рассказал, куда перенастраивается экспорт российского угля

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЭкскаватор во время добычи угля на "Виноградовском" разрезе в Беловском районе Кемеровской области
Экскаватор во время добычи угля на Виноградовском разрезе в Беловском районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Экскаватор во время добычи угля на "Виноградовском" разрезе в Беловском районе Кемеровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Перенастройка альтернативных Европе поставок угля из России на экспорт в июле ускорилась, хотя рентабельность поставок остается под давлением, считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).
Согласно данным ИЭФ, в апреле-июне структура экспорта российского угля менялась незначительно: поставки в Европу продолжали занимать 33-35% от суммарного экспорта, однако в июле российские компании стали гораздо активнее отгружать уголь на альтернативные направления, главным образом в Китай и страны Ближнего Востока и Северной Африки (включая Турцию).
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"За период 1-17 июля поставки российского угля в Европу (включая трейдинг через Кипр и Швейцарию) сократились почти вдвое, а поставки в Китай и страны Ближнего Востока и Северной Африки (включая Турцию), напротив, существенно возросли", - отмечает ИЭФ на своем канале в мессенджере Telegram.
При этом, согласно данным ИЭФ, прямой экспорт российского угля в Польшу и Финляндию уже практически обнулился. Однако в то же время даже вырос экспорт угля в Великобританию, также расширились поставки в Италию и Францию, в то время как в первом квартале текущего года они практически отсутствовали.
Эксперты также отмечают, что скидки на российский уголь остаются рекордными. По данным агентства Argus, которые приводятся в материале, к середине июля цена на российский энергетический уголь с базисом отгрузки из порта Восточный остается более чем вдвое ниже цен на бенчмарки угля аналогичного качества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
"Таким образом, для российских угольных компаний цены примерно соответствуют уровню января 2022 года. При этом рубль существенно укрепился по сравнению с доконфликтным уровнем, а издержки (индексация тарифов РЖД и отмена льгот на порожний пробег) выросли. Это продолжает оказывает понижающее давление на рентабельность экспортных поставок российского угля", - считают в ИЭФ.
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