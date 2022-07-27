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Аналитик призвала США готовиться к отражению ядерных ударов - РИА Новости, 27.07.2022
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Аналитик призвала США готовиться к отражению ядерных ударов
Аналитик призвала США готовиться к отражению ядерных ударов - РИА Новости, 27.07.2022
Аналитик призвала США готовиться к отражению ядерных ударов
США необходимо модернизировать свою стратегию сдерживания таким образом, чтобы быть в состоянии ответить одновременно на возможные ядерные удары как со стороны... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:54
2022-07-27T21:54
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
сша
небраска
heritage foundation
вооруженные силы сша
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ЛА-ВИСТА (США), 27 июл – РИА Новости. США необходимо модернизировать свою стратегию сдерживания таким образом, чтобы быть в состоянии ответить одновременно на возможные ядерные удары как со стороны России, так и КНР, заявила в среду аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер."Если у нас есть возможности для того, чтобы применить свою стратегию в отношении одного обладающего ядерным оружием соперника, то нужно изменить ее таким образом, чтобы мы могли сделать это в отношении сразу двух. На мой взгляд, речь не идет о том, чтобы отразить ядерный удар России и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России, и в то же время сохранить возможности для сдерживания Китая", - сказала Геллер в ходе панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию.Цитируя выдержки из выступления главы Стратегического командования Вооруженных сил США, Геллер подчеркнула, что США сегодня "попросту не могут позволить себе роскошь сдерживания лишь одного ядерного соперника".По мнению аналитика Heritage Foundation, если Вашингтон не предпримет никаких решительных мер в контексте ядерного сдерживания, его бездействие приведет к подрыву международной стабильности в этой сфере. При этом Геллер допустила, что дальнейшее наращивание США ядерных вооружений может спровоцировать ответную реакцию Москвы и Пекина, что в свою очередь выльется в новую "гонку вооружений"."Вместе с тем, я не считаю, что нам следует чрезмерно об этом беспокоиться. История учит нас, что время от времени, когда мы переставали наращивать и даже снижали численность наших ядерных сил, наши противники продолжали их копить", - указала она.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
https://ria.ru/20220712/ssha-1801878906.html
https://ria.ru/20220727/sdelka-1805443334.html
россия
сша
небраска
китай
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, сша, небраска, heritage foundation, вооруженные силы сша, китай
21:54 27.07.2022
 
Аналитик призвала США готовиться к отражению ядерных ударов

Аналитик Геллер призвала США готовиться к отражению ядерных ударов как России, так и КНР

© AP Photo / Andrew HarnikВоенный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛА-ВИСТА (США), 27 июл – РИА Новости. США необходимо модернизировать свою стратегию сдерживания таким образом, чтобы быть в состоянии ответить одновременно на возможные ядерные удары как со стороны России, так и КНР, заявила в среду аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер.
"Если у нас есть возможности для того, чтобы применить свою стратегию в отношении одного обладающего ядерным оружием соперника, то нужно изменить ее таким образом, чтобы мы могли сделать это в отношении сразу двух. На мой взгляд, речь не идет о том, чтобы отразить ядерный удар России и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России, и в то же время сохранить возможности для сдерживания Китая", - сказала Геллер в ходе панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:56
США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД
Цитируя выдержки из выступления главы Стратегического командования Вооруженных сил США, Геллер подчеркнула, что США сегодня "попросту не могут позволить себе роскошь сдерживания лишь одного ядерного соперника".
По мнению аналитика Heritage Foundation, если Вашингтон не предпримет никаких решительных мер в контексте ядерного сдерживания, его бездействие приведет к подрыву международной стабильности в этой сфере. При этом Геллер допустила, что дальнейшее наращивание США ядерных вооружений может спровоцировать ответную реакцию Москвы и Пекина, что в свою очередь выльется в новую "гонку вооружений".
"Вместе с тем, я не считаю, что нам следует чрезмерно об этом беспокоиться. История учит нас, что время от времени, когда мы переставали наращивать и даже снижали численность наших ядерных сил, наши противники продолжали их копить", - указала она.
Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 21:03
Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияСШАНебраскаHeritage FoundationВооруженные силы СШАКитай
 
 
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