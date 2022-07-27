https://ria.ru/20220727/udary-1805452460.html

Аналитик призвала США готовиться к отражению ядерных ударов

Аналитик призвала США готовиться к отражению ядерных ударов - РИА Новости, 27.07.2022

Аналитик призвала США готовиться к отражению ядерных ударов

США необходимо модернизировать свою стратегию сдерживания таким образом, чтобы быть в состоянии ответить одновременно на возможные ядерные удары как со стороны... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:54

2022-07-27T21:54

2022-07-27T21:54

в мире

владимир путин

сергей лавров

россия

сша

небраска

heritage foundation

вооруженные силы сша

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ЛА-ВИСТА (США), 27 июл – РИА Новости. США необходимо модернизировать свою стратегию сдерживания таким образом, чтобы быть в состоянии ответить одновременно на возможные ядерные удары как со стороны России, так и КНР, заявила в среду аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер."Если у нас есть возможности для того, чтобы применить свою стратегию в отношении одного обладающего ядерным оружием соперника, то нужно изменить ее таким образом, чтобы мы могли сделать это в отношении сразу двух. На мой взгляд, речь не идет о том, чтобы отразить ядерный удар России и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России, и в то же время сохранить возможности для сдерживания Китая", - сказала Геллер в ходе панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию.Цитируя выдержки из выступления главы Стратегического командования Вооруженных сил США, Геллер подчеркнула, что США сегодня "попросту не могут позволить себе роскошь сдерживания лишь одного ядерного соперника".По мнению аналитика Heritage Foundation, если Вашингтон не предпримет никаких решительных мер в контексте ядерного сдерживания, его бездействие приведет к подрыву международной стабильности в этой сфере. При этом Геллер допустила, что дальнейшее наращивание США ядерных вооружений может спровоцировать ответную реакцию Москвы и Пекина, что в свою очередь выльется в новую "гонку вооружений"."Вместе с тем, я не считаю, что нам следует чрезмерно об этом беспокоиться. История учит нас, что время от времени, когда мы переставали наращивать и даже снижали численность наших ядерных сил, наши противники продолжали их копить", - указала она.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20220712/ssha-1801878906.html

https://ria.ru/20220727/sdelka-1805443334.html

россия

сша

небраска

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, сша, небраска, heritage foundation, вооруженные силы сша, китай