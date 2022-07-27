https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805257247.html
Задержанный в Новосибирске признался в убийстве 17-летней девушки
Задержанный в Новосибирске признался в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 27.07.2022
Задержанный в Новосибирске признался в убийстве 17-летней девушки
Уже судимый молодой человек, который в Новосибирске на почве ревности зарезал 17-летнюю девушку, сознался в преступлении, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:51
2022-07-27T10:51
2022-07-27T15:04
происшествия
россия
таджикистан
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости. Уже судимый молодой человек, который в Новосибирске на почве ревности зарезал 17-летнюю девушку, сознался в преступлении, сообщается в Telegram-канале СК России.Как сообщалось, тело девушки со множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях.Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный — 27-летний гражданин Таджикистана. Он пытался уехать из России, но не успел.На распространенном Следственным комитетом видеоролике мужчина говорит, что задержан за убийство. На вопрос о том, кого он убил, отвечает: "Свою девушку". Орудием преступления, по его словам, стал нож.По данным СК, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес девушке "не менее 15 ударов ножом в различные части тела". Девушка скончалась на месте.По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На его задержание были ориентированы все наружные наряды полиции, и около девяти утра (5:00 мск) в среду сотрудники ДПС задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. В главке также подтвердили, что задержанный планировал уехать из России.В настоящее время с мужчиной работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.
https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805250474.html
https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791991827.html
россия
таджикистан
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Допрос подозреваемого в убийстве девушки в Новосибирске
Вечером 26 июля 2022 года в Советском районе Новосибирска обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.
Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
2022-07-27T10:51
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, таджикистан, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
10:51 27.07.2022 (обновлено: 15:04 27.07.2022)
Задержанный в Новосибирске признался в убийстве 17-летней девушки
Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске признался в преступлении
НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости. Уже судимый молодой человек, который в Новосибирске на почве ревности зарезал 17-летнюю девушку, сознался в преступлении, сообщается в Telegram-канале СК России.
Как сообщалось, тело девушки со множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях.
Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный — 27-летний гражданин Таджикистана
. Он пытался уехать из России
, но не успел.
На распространенном Следственным комитетом видеоролике мужчина говорит, что задержан за убийство. На вопрос о том, кого он убил, отвечает: "Свою девушку". Орудием преступления, по его словам, стал нож.
По данным СК
, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес девушке "не менее 15 ударов ножом в различные части тела". Девушка скончалась на месте.
По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На его задержание были ориентированы все наружные наряды полиции, и около девяти утра (5:00 мск) в среду сотрудники ДПС задержали мужчину в Ленинском районе
на улице Хилокской. В главке также подтвердили, что задержанный планировал уехать из России.
В настоящее время с мужчиной работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.