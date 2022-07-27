https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805257247.html

Задержанный в Новосибирске признался в убийстве 17-летней девушки

Задержанный в Новосибирске признался в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 27.07.2022

Задержанный в Новосибирске признался в убийстве 17-летней девушки

Уже судимый молодой человек, который в Новосибирске на почве ревности зарезал 17-летнюю девушку, сознался в преступлении, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:51

2022-07-27T10:51

2022-07-27T15:04

происшествия

россия

таджикистан

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805263317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ee962b2c1b87c4279554a116731d5b3.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости. Уже судимый молодой человек, который в Новосибирске на почве ревности зарезал 17-летнюю девушку, сознался в преступлении, сообщается в Telegram-канале СК России.Как сообщалось, тело девушки со множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях.Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный — 27-летний гражданин Таджикистана. Он пытался уехать из России, но не успел.На распространенном Следственным комитетом видеоролике мужчина говорит, что задержан за убийство. На вопрос о том, кого он убил, отвечает: "Свою девушку". Орудием преступления, по его словам, стал нож.По данным СК, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес девушке "не менее 15 ударов ножом в различные части тела". Девушка скончалась на месте.По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На его задержание были ориентированы все наружные наряды полиции, и около девяти утра (5:00 мск) в среду сотрудники ДПС задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. В главке также подтвердили, что задержанный планировал уехать из России.В настоящее время с мужчиной работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.

https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805250474.html

https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791991827.html

россия

таджикистан

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемого в убийстве девушки в Новосибирске Вечером 26 июля 2022 года в Советском районе Новосибирска обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 2022-07-27T10:51 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, таджикистан, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)