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Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве девушки в Новосибирске - РИА Новости, 27.07.2022
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Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве девушки в Новосибирске
Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве девушки в Новосибирске - РИА Новости, 27.07.2022
Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве девушки в Новосибирске
Ранее судимый 27-летний мужчина, который в Новосибирске после конфликта на почве ревности не менее чем 15 ударами ножа на улице убил 17-летнюю девушку –... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:22
2022-07-27T11:00
происшествия
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Ранее судимый 27-летний мужчина, который в Новосибирске после конфликта на почве ревности не менее чем 15 ударами ножа на улице убил 17-летнюю девушку – гражданин Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов. Подозреваемый был задержан по горячим следам в другом районе города."Таджик… У него временная регистрация в России до 2023 года", - сообщил собеседник агентства.По данным СК, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры он нанес девушке не менее 15 ударов ножом, от полученных телесных повреждений та скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На его задержание были ориентированы все наружные наряды полиции, и около 09.00 (05.00 мск) 27 июля сотрудники ДПС задержали мужчину в Ленинском районе. В главке уточнили, что задержанный планировал уехать из России. В настоящее время с мужчиной работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.
https://ria.ru/20210914/migranty-1750076851.html
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происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
10:22 27.07.2022 (обновлено: 11:00 27.07.2022)
 
Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве девушки в Новосибирске

Подозреваемый в убийстве девушки в Новосибирске оказался приезжим из Таджикистана

© Следственный комитет РоссииМолодой человек, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
Молодой человек, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
© Следственный комитет России
Молодой человек, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Ранее судимый 27-летний мужчина, который в Новосибирске после конфликта на почве ревности не менее чем 15 ударами ножа на улице убил 17-летнюю девушку – гражданин Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов. Подозреваемый был задержан по горячим следам в другом районе города.
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"Таджик… У него временная регистрация в России до 2023 года", - сообщил собеседник агентства.
По данным СК, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры он нанес девушке не менее 15 ударов ножом, от полученных телесных повреждений та скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На его задержание были ориентированы все наружные наряды полиции, и около 09.00 (05.00 мск) 27 июля сотрудники ДПС задержали мужчину в Ленинском районе. В главке уточнили, что задержанный планировал уехать из России. В настоящее время с мужчиной работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.
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