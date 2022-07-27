https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805250474.html

Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве девушки в Новосибирске

Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве девушки в Новосибирске - РИА Новости, 27.07.2022

Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве девушки в Новосибирске

Ранее судимый 27-летний мужчина, который в Новосибирске после конфликта на почве ревности не менее чем 15 ударами ножа на улице убил 17-летнюю девушку –... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:22

2022-07-27T10:22

2022-07-27T11:00

происшествия

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Ранее судимый 27-летний мужчина, который в Новосибирске после конфликта на почве ревности не менее чем 15 ударами ножа на улице убил 17-летнюю девушку – гражданин Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов. Подозреваемый был задержан по горячим следам в другом районе города."Таджик… У него временная регистрация в России до 2023 года", - сообщил собеседник агентства.По данным СК, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры он нанес девушке не менее 15 ударов ножом, от полученных телесных повреждений та скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На его задержание были ориентированы все наружные наряды полиции, и около 09.00 (05.00 мск) 27 июля сотрудники ДПС задержали мужчину в Ленинском районе. В главке уточнили, что задержанный планировал уехать из России. В настоящее время с мужчиной работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.

https://ria.ru/20210914/migranty-1750076851.html

https://ria.ru/20220713/izbienie-1802031580.html

новосибирск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)