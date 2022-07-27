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Siemens не получала от "Газпрома" сообщений о проблемах с турбинами - РИА Новости, 27.07.2022
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Siemens не получала от "Газпрома" сообщений о проблемах с турбинами
Siemens не получала от "Газпрома" сообщений о проблемах с турбинами - РИА Новости, 27.07.2022
Siemens не получала от "Газпрома" сообщений о проблемах с турбинами
Компания Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" никаких сообщений о неисправностях турбин газопровода "Северный поток", говорится в заявлении компании. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:14
2022-07-27T23:14
экономика
канада
монреаль
россия
газпром
виталий маркелов
siemens
северный поток
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Компания Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" никаких сообщений о неисправностях турбин газопровода "Северный поток", говорится в заявлении компании."Для нас обслуживание турбин - это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от "Газпрома". Поэтому мы должны допустить, что турбины работают нормально. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию", - говорится в заявлении.Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей для "Северного потока". По его словам, "Газпром" до санкций не испытывал проблем с получением турбин Siemens для "Северного потока" из ремонта, сейчас же все еще ждет майскую поставку. Маркелов также подчеркнул, остается открытым вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других турбин.
https://ria.ru/20220726/turbina-1805047712.html
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экономика, канада, монреаль, россия, газпром, виталий маркелов, siemens, северный поток, в мире
23:14 27.07.2022
 
Siemens не получала от "Газпрома" сообщений о проблемах с турбинами

Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" сообщений о неисправностях турбин

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Компания Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" никаких сообщений о неисправностях турбин газопровода "Северный поток", говорится в заявлении компании.
"Для нас обслуживание турбин - это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от "Газпрома". Поэтому мы должны допустить, что турбины работают нормально. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию", - говорится в заявлении.
Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей для "Северного потока". По его словам, "Газпром" до санкций не испытывал проблем с получением турбин Siemens для "Северного потока" из ремонта, сейчас же все еще ждет майскую поставку. Маркелов также подчеркнул, остается открытым вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других турбин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 13:50
Запад не может прояснить статус турбины Siemens, заявил Лавров
 
ЭкономикаКанадаМонреальРоссияГазпромВиталий МаркеловSiemensСеверный потокВ мире
 
 
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