Siemens не получала от "Газпрома" сообщений о проблемах с турбинами
Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" сообщений о неисправностях турбин
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Компания Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" никаких сообщений о неисправностях турбин газопровода "Северный поток", говорится в заявлении компании.
"Для нас обслуживание турбин - это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от "Газпрома". Поэтому мы должны допустить, что турбины работают нормально. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию", - говорится в заявлении.
Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей для "Северного потока". По его словам, "Газпром" до санкций не испытывал проблем с получением турбин Siemens для "Северного потока" из ремонта, сейчас же все еще ждет майскую поставку. Маркелов также подчеркнул, остается открытым вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других турбин.