https://ria.ru/20220727/turbiny-1805374903.html

В "Газпроме" до санкций не испытывали проблем с возвратом турбин из ремонта

В "Газпроме" до санкций не испытывали проблем с возвратом турбин из ремонта - РИА Новости, 27.07.2022

В "Газпроме" до санкций не испытывали проблем с возвратом турбин из ремонта

"Газпром" до санкций не испытывал проблем с получением турбин Siemens для "Северного потока" из ремонта, сейчас же все еще ждет майскую поставку, заявил зампред РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:32

2022-07-27T16:32

2022-07-27T16:32

экономика

газпром

россия

siemens

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Газпром" до санкций не испытывал проблем с получением турбин Siemens для "Северного потока" из ремонта, сейчас же все еще ждет майскую поставку, заявил зампред правления российской компании Виталий Маркелов."К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тысяч часов. И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было", - сказал Маркелов в эфире телеканала "Россия 24"."Ситуация сегодня совершенно иная. Еще в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель. Но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили", - добавил топ-менеджер "Газпрома".Более того, подчеркнул Маркелов, остается открытым вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других турбин.

https://ria.ru/20220727/gazprom-1805295092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, газпром, россия, siemens