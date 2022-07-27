https://ria.ru/20220727/turbina-1805332201.html

В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России

В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России - РИА Новости, 27.07.2022

В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России

Берлин не видит препятствий поставкам турбины Siemens для "Северного потока 1", считает действия РФ в этой связи "политической игрой", а снижение поставок... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:23

2022-07-27T14:23

2022-07-27T14:32

в мире

германия

siemens

северный поток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Берлин не видит препятствий поставкам турбины Siemens для "Северного потока 1", считает действия РФ в этой связи "политической игрой", а снижение поставок оценивает как невыполнение контрактов, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман."Правительство приняло к сведению снижение поставок Газпромом, внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить", - заявила Хоффман на брифинге в среду.Она отметила, что старый принцип сотрудничества ФРГ с Россией по газу, что "мы и в хорошие, и плохие времена можем положиться на поставки газа (из России), более не соответствует действительности". "Мы не можем более полагаться на это. Мы подготовились к этой ситуации, мы своевременно приняли множество мер, чтобы диверсифицировать импорт газа, мы последовательно работаем над новыми мерами", - добавила Хоффман."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220727/gaz-1805292481.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/gaz-1805317760.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, siemens, северный поток, россия