14:23 27.07.2022 (обновлено: 14:32 27.07.2022)
В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России
Правительство Германии заявило, что турбина Siemens готова к передаче России
"Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Берлин не видит препятствий поставкам турбины Siemens для "Северного потока 1", считает действия РФ в этой связи "политической игрой", а снижение поставок оценивает как невыполнение контрактов, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Правительство приняло к сведению снижение поставок Газпромом, внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить", - заявила Хоффман на брифинге в среду.
Она отметила, что старый принцип сотрудничества ФРГ с Россией по газу, что "мы и в хорошие, и плохие времена можем положиться на поставки газа (из России), более не соответствует действительности". "Мы не можем более полагаться на это. Мы подготовились к этой ситуации, мы своевременно приняли множество мер, чтобы диверсифицировать импорт газа, мы последовательно работаем над новыми мерами", - добавила Хоффман.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.