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В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России - РИА Новости, 27.07.2022
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В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России
В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России - РИА Новости, 27.07.2022
В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России
Берлин не видит препятствий поставкам турбины Siemens для "Северного потока 1", считает действия РФ в этой связи "политической игрой", а снижение поставок... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:23
2022-07-27T14:32
в мире
германия
siemens
северный поток
россия
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Берлин не видит препятствий поставкам турбины Siemens для "Северного потока 1", считает действия РФ в этой связи "политической игрой", а снижение поставок оценивает как невыполнение контрактов, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман."Правительство приняло к сведению снижение поставок Газпромом, внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить", - заявила Хоффман на брифинге в среду.Она отметила, что старый принцип сотрудничества ФРГ с Россией по газу, что "мы и в хорошие, и плохие времена можем положиться на поставки газа (из России), более не соответствует действительности". "Мы не можем более полагаться на это. Мы подготовились к этой ситуации, мы своевременно приняли множество мер, чтобы диверсифицировать импорт газа, мы последовательно работаем над новыми мерами", - добавила Хоффман."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220727/gaz-1805292481.html
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в мире, германия, siemens, северный поток, россия
14:23 27.07.2022 (обновлено: 14:32 27.07.2022)
 
В Германии заявили, что турбина Siemens готова к передаче России

Правительство Германии заявило, что турбина Siemens готова к передаче России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Северный поток"
Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Берлин не видит препятствий поставкам турбины Siemens для "Северного потока 1", считает действия РФ в этой связи "политической игрой", а снижение поставок оценивает как невыполнение контрактов, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Правительство приняло к сведению снижение поставок Газпромом, внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить", - заявила Хоффман на брифинге в среду.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
12:36
В Германии испугались дефицита туалетной бумаги без российского газа
Она отметила, что старый принцип сотрудничества ФРГ с Россией по газу, что "мы и в хорошие, и плохие времена можем положиться на поставки газа (из России), более не соответствует действительности". "Мы не можем более полагаться на это. Мы подготовились к этой ситуации, мы своевременно приняли множество мер, чтобы диверсифицировать импорт газа, мы последовательно работаем над новыми мерами", - добавила Хоффман.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
13:55В мире
Оператор: прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 20 процентов
 
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