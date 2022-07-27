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ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования
ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования - РИА Новости, 27.07.2022
ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования
Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования из 15 членов к... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:04
2022-07-27T13:04
2022-07-27T13:04
политика
илья массух
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования из 15 членов к осенним выборам, следует из проекта постановления ЦИК РФ.Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях."Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет: сформировать территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 15 членов комиссии с правом решающего голоса", - говорится в тексте документа.Председателем ТИК ДЭГ Центризбирком назначил Илью Массуха."Место нахождения территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования - город Москва", - также указано в проекте постановления.
https://ria.ru/20220714/referendum-1802477397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, илья массух, россия, псковская область
ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования
ЦИК сформировал территориальную избирательную комиссию для онлайн-голосования
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования из 15 членов к осенним выборам, следует из проекта постановления ЦИК РФ.
Ранее Центральная избирательная комиссия России
согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях
.
"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет: сформировать территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 15 членов комиссии с правом решающего голоса", - говорится в тексте документа.
Председателем ТИК ДЭГ Центризбирком назначил Илью Массуха
.
"Место нахождения территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования - город Москва", - также указано в проекте постановления.