https://ria.ru/20220727/tsik-1805304309.html

ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования

ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования - РИА Новости, 27.07.2022

ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования

Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования из 15 членов к... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:04

2022-07-27T13:04

2022-07-27T13:04

политика

илья массух

россия

псковская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования из 15 членов к осенним выборам, следует из проекта постановления ЦИК РФ.Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях."Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет: сформировать территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 15 членов комиссии с правом решающего голоса", - говорится в тексте документа.Председателем ТИК ДЭГ Центризбирком назначил Илью Массуха."Место нахождения территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования - город Москва", - также указано в проекте постановления.

https://ria.ru/20220714/referendum-1802477397.html

россия

псковская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, илья массух, россия, псковская область