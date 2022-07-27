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ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования - РИА Новости, 27.07.2022
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ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования
ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования - РИА Новости, 27.07.2022
ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования
Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования из 15 членов к... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:04
2022-07-27T13:04
политика
илья массух
россия
псковская область
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования из 15 членов к осенним выборам, следует из проекта постановления ЦИК РФ.Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях."Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет: сформировать территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 15 членов комиссии с правом решающего голоса", - говорится в тексте документа.Председателем ТИК ДЭГ Центризбирком назначил Илью Массуха."Место нахождения территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования - город Москва", - также указано в проекте постановления.
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политика, илья массух, россия, псковская область
13:04 27.07.2022
 
ЦИК сформировал избирательную комиссию для онлайн-голосования

ЦИК сформировал территориальную избирательную комиссию для онлайн-голосования

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании
Жительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования из 15 членов к осенним выборам, следует из проекта постановления ЦИК РФ.
Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет: сформировать территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 15 членов комиссии с правом решающего голоса", - говорится в тексте документа.
Председателем ТИК ДЭГ Центризбирком назначил Илью Массуха.
"Место нахождения территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования - город Москва", - также указано в проекте постановления.
Голосование на референдуме жителей юго-востока Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 16:15
ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом
 
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