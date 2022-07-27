21:21 27.07.2022 (обновлено: 22:24 27.07.2022)
В Норвегии цены на электричество обновили исторический рекорд
Europower: цены на электричество обновили исторический рекорд в ряде регионов Норвегии
Центр города Осло. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Цены на электроэнергию обновили исторический рекорд в ряде регионов Норвегии и превысили порог четырех норвежских крон (24,13 рубля) за киловатт, пишет местное информационное бюро Europower со ссылкой на данные биржи Nord Pool.
Предыдущий ценовой рекорд был установлен в декабре 2021 года и составил 3,95 кроны (около 24 рублей) за киловатт энергии. Обновленный исторический максимум составил 4,22 кроны (25,46 рублей) за киловатт или 424 евро за мегаватт.
При этом Europower отмечает, что государственные субсидии в значительной мере помогают норвежцам: цена для конечного потребителя в зоне NO2 составит порядка шести крон за киловатт, но государство может уплатить более половины этой стоимости в зависимости от средней цены на электроэнергию за месяц.
Ранее министр нефти и энергетики страны Терье Осланд заявил, что если "Северный поток" не будет запущен после плановой инспекции, то страна столкнется с резким ростом цен на электроэнергию. Кроме того, он подчеркнул, что в Норвегии присутствует риск введения нормирования электроэнергии, хотя он и невелик. При этом, по его словам, нормирование в некоторых частях Европы также будет иметь серьезные последствия для Норвегии, а залогом того, что не придется вводить эту меру, должны стать высокая добыча и бесперебойность поставок нефти и газа.
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