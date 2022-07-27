https://ria.ru/20220727/tseny-1805447264.html

В Норвегии цены на электричество обновили исторический рекорд

В Норвегии цены на электричество обновили исторический рекорд - РИА Новости, 27.07.2022

В Норвегии цены на электричество обновили исторический рекорд

Цены на электроэнергию обновили исторический рекорд в ряде регионов Норвегии и превысили порог четырех норвежских крон (24,13 рубля) за киловатт, пишет местное... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:21

2022-07-27T21:21

2022-07-27T22:24

норвегия

телемарк

европа

северный поток

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экономика

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Цены на электроэнергию обновили исторический рекорд в ряде регионов Норвегии и превысили порог четырех норвежских крон (24,13 рубля) за киловатт, пишет местное информационное бюро Europower со ссылкой на данные биржи Nord Pool.Предыдущий ценовой рекорд был установлен в декабре 2021 года и составил 3,95 кроны (около 24 рублей) за киловатт энергии. Обновленный исторический максимум составил 4,22 кроны (25,46 рублей) за киловатт или 424 евро за мегаватт.Рекордную стоимость электроэнергии зафиксировали в ценовой зоне NO2, распространяющейся на юго-западную часть Норвегии и включающую, помимо прочего, такие регионы как Телемарк, Агдер и южную часть Вестланна.При этом Europower отмечает, что государственные субсидии в значительной мере помогают норвежцам: цена для конечного потребителя в зоне NO2 составит порядка шести крон за киловатт, но государство может уплатить более половины этой стоимости в зависимости от средней цены на электроэнергию за месяц.Ранее министр нефти и энергетики страны Терье Осланд заявил, что если "Северный поток" не будет запущен после плановой инспекции, то страна столкнется с резким ростом цен на электроэнергию. Кроме того, он подчеркнул, что в Норвегии присутствует риск введения нормирования электроэнергии, хотя он и невелик. При этом, по его словам, нормирование в некоторых частях Европы также будет иметь серьезные последствия для Норвегии, а залогом того, что не придется вводить эту меру, должны стать высокая добыча и бесперебойность поставок нефти и газа.

https://ria.ru/20220727/scheta-1805356857.html

https://ria.ru/20220721/elektroenergiyu-1803918729.html

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телемарк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

норвегия, телемарк, европа, северный поток, в мире, экономика