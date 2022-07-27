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Центр управления Москвой - РИА Новости, 27.07.2022
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Центр управления Москвой
Центр управления Москвой - РИА Новости, 27.07.2022
Центр управления Москвой
В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города.
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москва
городское хозяйство москвы
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Впервые в России их объединили в единый центр управления для наиболее эффективной работы. В мае он начал функционировать в Печатниках. О задачах и перспективах центра смотрите в нашем видео.
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353
60
353
60
Центр управления Москвой
В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города. Впервые в России их объединили в единый центр управления для наиболее эффективной работы. В мае он начал функционировать в Печатниках. О задачах и перспективах центра смотрите в нашем видео.
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видео, москва, городское хозяйство москвы, видео
Центр управления Москвой
В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города.
2022-07-27T12:49
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12:49 27.07.2022
 

Центр управления Москвой

Читать ria.ru в
В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города.
Впервые в России их объединили в единый центр управления для наиболее эффективной работы. В мае он начал функционировать в Печатниках. О задачах и перспективах центра смотрите в нашем видео.
 
ВидеоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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