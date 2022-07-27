https://ria.ru/20220727/tsentr-1805296604.html
Центр управления Москвой
Центр управления Москвой - РИА Новости, 27.07.2022
Центр управления Москвой
В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города.
2022-07-27T12:49
2022-07-27T12:49
2022-07-27T12:49
видео
москва
городское хозяйство москвы
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Впервые в России их объединили в единый центр управления для наиболее эффективной работы. В мае он начал функционировать в Печатниках. О задачах и перспективах центра смотрите в нашем видео.
москва
РИА Новости
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2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Центр управления Москвой
В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города. Впервые в России их объединили в единый центр управления для наиболее эффективной работы. В мае он начал функционировать в Печатниках. О задачах и перспективах центра смотрите в нашем видео.
2022-07-27T12:49
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PT3M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, городское хозяйство москвы, видео
Центр управления Москвой
В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города.
2022-07-27T12:49
true
PT3M38S
Центр управления Москвой
В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города.
Впервые в России их объединили в единый центр управления для наиболее эффективной работы. В мае он начал функционировать в Печатниках. О задачах и перспективах центра смотрите в нашем видео.