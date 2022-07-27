https://ria.ru/20220727/tsentr-1805296604.html

Центр управления Москвой

Центр управления Москвой - РИА Новости, 27.07.2022

Центр управления Москвой

В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города.

2022-07-27T12:49

2022-07-27T12:49

2022-07-27T12:49

видео

москва

городское хозяйство москвы

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Впервые в России их объединили в единый центр управления для наиболее эффективной работы. В мае он начал функционировать в Печатниках. О задачах и перспективах центра смотрите в нашем видео.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр управления Москвой В Москве работает более 30 городских служб, поддерживающих жизнь мегаполиса. От водоснабжения до пожарной безопасности. Раньше они находились в разных точках города. Впервые в России их объединили в единый центр управления для наиболее эффективной работы. В мае он начал функционировать в Печатниках. О задачах и перспективах центра смотрите в нашем видео. 2022-07-27T12:49 true PT3M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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