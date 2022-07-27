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В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным - РИА Новости, 27.07.2022
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https://ria.ru/20220727/tribunal-1805370871.html
В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным
В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным - РИА Новости, 27.07.2022
В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным
Создание трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не представляется возможным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:25
2022-07-27T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оон
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Создание трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не представляется возможным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев."Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками. К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованиям указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно", — сказал он в ходе еженедельного брифинга ведомства. По его словам, к работе в рамках трибунала можно привлекать только независимые страны, которые "сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире".ДНР активно работает с ЛНР над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По словам представителей республики, логичным шагом будет участие России в судебном процессе. Кроме того, власти ДНР предложили Сирии направить делегацию, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.Ранее директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев пояснил РИА Новости, что российская сторона скептически воспринимает возможность участия ООН в трибунале над украинскими преступниками. По его мнению, трибуналы по бывшей Югославии и Руанде показали очень низкую эффективность и не гарантировали беспристрастность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220727/tribunal-1805380199.html
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в мире, россия, оон, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр бастрыкин, петр ильичев, владимир путин, руанда
16:25 27.07.2022 (обновлено: 17:57 27.07.2022)
 
В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным

Замглавы департамента МИД Нечаев назвал трибунал по Украине под эгидой ООН невозможным

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Создание трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не представляется возможным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.
"Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками. К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованиям указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно", — сказал он в ходе еженедельного брифинга ведомства.
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По его словам, к работе в рамках трибунала можно привлекать только независимые страны, которые "сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире".
ДНР активно работает с ЛНР над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По словам представителей республики, логичным шагом будет участие России в судебном процессе. Кроме того, власти ДНР предложили Сирии направить делегацию, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлександр БастрыкинПетр ИльичевВладимир ПутинРуанда
 
 
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