16:25 27.07.2022 (обновлено: 17:57 27.07.2022)
В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным
Замглавы департамента МИД Нечаев назвал трибунал по Украине под эгидой ООН невозможным
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Создание трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не представляется возможным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.
"Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками. К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованиям указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно", — сказал он в ходе еженедельного брифинга ведомства.
По его словам, к работе в рамках трибунала можно привлекать только независимые страны, которые "сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире".
ДНР активно работает с ЛНР над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По словам представителей республики, логичным шагом будет участие России в судебном процессе. Кроме того, власти ДНР предложили Сирии направить делегацию, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
Ранее директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев пояснил РИА Новости, что российская сторона скептически воспринимает возможность участия ООН в трибунале над украинскими преступниками. По его мнению, трибуналы по бывшей Югославии и Руанде показали очень низкую эффективность и не гарантировали беспристрастность.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.