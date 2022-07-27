https://ria.ru/20220727/tribunal-1805370871.html

В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным

В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным - РИА Новости, 27.07.2022

В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным

Создание трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не представляется возможным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:25

2022-07-27T16:25

2022-07-27T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

оон

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Создание трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не представляется возможным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев."Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками. К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованиям указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно", — сказал он в ходе еженедельного брифинга ведомства. По его словам, к работе в рамках трибунала можно привлекать только независимые страны, которые "сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире".ДНР активно работает с ЛНР над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По словам представителей республики, логичным шагом будет участие России в судебном процессе. Кроме того, власти ДНР предложили Сирии направить делегацию, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.Ранее директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев пояснил РИА Новости, что российская сторона скептически воспринимает возможность участия ООН в трибунале над украинскими преступниками. По его мнению, трибуналы по бывшей Югославии и Руанде показали очень низкую эффективность и не гарантировали беспристрастность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220727/tribunal-1805380199.html

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

https://ria.ru/20220720/tribunal-1803718791.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

руанда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр бастрыкин, петр ильичев, владимир путин, руанда